Adriana Ochisanu s-a ales cu cateva leziuni usoare si cu o sperietura zdravana dupa ce a cazut cu liftul in gol: "Panoul de la lift arata -1, -4, s-a oprit si apasam pe butoane nimic. Am apasat pe sonerie nimeni nici o reactie"- VIDEO

Incidentul s-a produs astazi la centrul comercial Sun City din capitala. Interpreta ne-a povestit ca si-a lasat masina in parcarea subterana si a urcat de acolo in ascensor pentru a ajunge la etajul doi. Liftul insa a ajuns la etajul patru.

Adriana OCHISANU, INTERPRETA: "La un moment dat s-a blocat, toata instalatia a inceput sa joace. Panoul de la lift arata -1, -4, s-a oprit si apasam pe butoane nimic. Am apasat pe sonerie nimeni nici o reactie."

Artista a ramas blocata in ascensor la etajul 4 pentru mai bine de 15 minute. Potrivit ei, la un moment dat, lumina din lift s-a stins, iar cabina a cazut in gol.

Adriana OCHISANU, INTERPRETA:"Am vazut ca cineva programeaza liftul, la un moment dat s-au stins luminile. Brusc am cazut in gol pana la etajul -2, cu viteza mare. Am reusit sa ma tin cu maina stinga si cu maina dreapta sa ma sprijin si am cazut."

Dupa ce a iest din ascensor, interpreta a mers la administratie pentru a cere explicatii, insa a fost data afara din birou.

Adriana OCHISANU, INTERPRETA: "M-am dus la administratie si am cerut socoteala si le zic, ce lift aveti?, ce siguranta aveti? Imi zice: "iesi de aici femeie, ce strigi".

Seful pazei centrului comercial, care nu a vrut sa vorbeasca in fata camerelor de luat vederi, ne-a spus ca liftul s-ar fi blocat la un moment dat, asa ca tehnicienii l-au repornit. In acel moment cabina nu ar fi cazut in gol ci a coborat lent pana la cel mai jos nivel, dupa care a continuat sa lucreze.