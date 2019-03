Adunarea Populara a Autonomiei Gagauze propune un amendament la Constitutia Republicii Moldova, care sa-i ofere regiunii posibilitatea de a iesi din componenta tarii, daca aceasta isi pierde statalitatatea - VIDEO

Adunarea Populara a Autonomiei Gagauze propune un amendament la Constitutia Republicii Moldova, care sa-i ofere regiunii posibilitatea de a iesi din componenta tarii, daca aceasta isi pierde statalitatatea. Documentul publicat pe site-ul institutiei legislative locale este deocamdata in proces de elaborare, iar ca sa devina realitate este nevoie ca acesta sa se transforme intr-o initiativa legislativa dupa care sa fie votat in parlament. Analistii considera miscarea drept o incercare a de infierbanta lucrurile inainte de scrutinul pentru alegerea bascanului, care va avea loc in luna mai.