Aflat in arest la domiciliu, primarul Dorin Chirtoaca a fost surprins la volanul masinii sale pe strazile din capitala. Ce spun procurorii anticoruptie - FOTO

Potrivit procurorului de caz, aflat in arest la domiciliu, in cazul in care primarul este citat de catre autoritati, pentru audieri, acesta poate merge fara nicio restrictie. Totodata, procurorul spune ca inainte de a iesi din casa primarul trebuie sa sune de pe telefonul fix autoritatile, sa le anunte ca pleaca, in acest caz la Procuratura, iar imediat cum se intoarce sa sune din nou, de pe acelasi telefon fix, pentru a anunta ca este deja acasa.





"Se spune ca Dorin se plimba azi pe la Ciocana, a intrat la Posta, dupa la Telecom. Interesant, daca e adevarat, s-ar putea cere inregistrarea de la camere de luat vederi. Cred ca nu e caz singular, cine face o poza sau inregistrare...un premiu bun. Ca sa nu fim chiar toti prostiti", a scris Ion Ceban pe pagina sa de facebook.

Primarul capitalei a fost retinut pe 25 mai si plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind banuit de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata. In acelasi dosar maii sunt cercetati seful directiei transport, Igor Gamretki, milionarul Alexandru Pincevscki si consilierul municipal Ghenadie Ivascenco, care sunt in arest la domiciliu. Toti se declara nevinovati.







*Sursa foto facebook.com/Город без маршруток! Водители помогают пешеходам