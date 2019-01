Agentia Nationala de Integritate explica de ce Victor Bogatico si Ilan Sor au mentiuni diferite in certificatele de integritate, desi ambii au fost condamnati de prima instanta - VIDEO

In actul lui Victor Bogatico, primarul orasului Rascani, care a depus actele pentru circumscriptia de acolo este indicat ca acesta este vizat intr-un dosar penal. In timp ce primarul degrevat de la Orhei, Ilan Sor, are certificatul nepatat, desi este condamnat de prima instanta in dosarul fraudelor de la BEM.