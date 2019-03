Agricultorii care au ramas cu roada de struguri si mere, peste iarna, in frigidere si-au dat intalnire la un targ in centrul capitalei. Fructele s-au vandut la un pret de doua ori mai mic decat in magazine sau in piete - VIDEO

In bataia soarelui de martie, aroma roadei de mere si struguri culesi in toamna, s-au impletit in aceasta duminica in scuarul catedralei.

Ion CHERDEVARA, AGRICULTOR: -”Leana am vandut-o deja. Cea alba s-a vandut in putin timp.”

”La piata costa de doua ori mai scump.”

” Trei lazi pentru mama, fiica si noi.”

“-Ati incercat sa cumparati struguri si din magazine? -In mare parte sunt importati din Europa, din Cile, din toate tarile numai nu de la noi.”

”Am venit la targ special pentru a cumpara struguri. Am gustat cand mi-am ales lada, e foarte gustoasa.”

Cei aproximativ 20 de agricultori veniti din zona de centru a tarii, aveau un gand comun – speranta de a goli frigiderele doldora cu fructe.

Ion CHERDEVARA, AGRICULTOR: -”Foarte greu, conducerea tarii trebuie sa ia masuri. Pe piata, in magazine este productie straina, iar productia noastra sta in frigidere. "

Maria Catana a adus de la Ciuciuleni, Hancesti, o tona de struguri, acasa insa i-au mai ramas inca 100 de tone.

Maria CATANA, AGRICULTOR: “Nu putem sa ne recuperam munca pe care o investim. Sunt in pierderi."

-”Ne-am apucat sa curatim via. Muncim, dar nu stim cum va fi la anul.”

Intr-o situatie similara este si Boris Pirojoc din Durlesti. Barbatul sustine ca targul a venit ca o raza de speranta. Chiar si asa, comercializarea unei lazi cu 50 de lei, abia de acopera cheltuielile.

Boris PIROJOC, AGRICULTOR: "Cheltuielile se acopera, dar de profit nici nu vorbim. 10 lei costa lada, 2 lei la kg este pastrarea. Daca mai calculam si munca, iese chit."

Cumparatorii au roit si in jurul tarabelor cu mere. Acest barbat si-a adus fructele crescute la Marculesti, Floresti. Vinde kilogramul cu patru lei, adica de doua, trei ori mai ieftin decat in magazinele din capitala.

”- Ati incercat sa vindeti in magazinele din capitala? -Sunt incercari. La direct e foarte greu. Sunt conditii impuse de catre retele, de a asigura un flux permanent, la un timp permanent. Incercam sa facem fata, dar inca nu am izbutit.”

Merele mustoase i-au ademenit pe membrii acestei familii sa le savureze pe loc.

“Cumparam vitamine moldovenesti la preturi foarte mici, doar 5 lei”

”Foarte gustoase.”

Comerciantii spun ca pentru a incepe noul an agricol - imprumuta bani, pentru ca venitul estimat sa le vina in buzunar a ramas doar pe hartie. Diana Crudu, insa, cea care in ajun de opt martie a invitat barbatii sa daruiasca femeilor fructe in loc de flori, afirma ca datorita celor care au reactionat la mesajul de solidarizare, acum are cu ce sa plateasca salariile celor care au curatat vita-de vie.

Diana CRUDU, AGRICULTOR: -”Lumea s-a solidarizat si a empatizat dupa reportajul dvs. Trebuie sa cumparam sa cuparam de la toti pentru ca e mult necaz anul acesta. Cu ajutorul oamenilor si ajutorul PRO TV-ului sa sensibilizam opinia publica.”

Targul “Ia Moldova acasa” a fost organizat de cei de la Klumea. La sfarsitul toamnei trecute, tone de mere s-au stricat pe camp pentru ca agricultorii nu le puteau vinde nici la fabrica de suc, iar in primavara producatorii de struguri s-au plans ca raman cu frigiderele pline cu struguri si zero bani in buzunar, pentru ca nu-si pot exporta marfa, iar piata locala este suprasaturata de productie din import.