Agricultorii care nu au reusit weekendul trecut sa isi vanda fructele ramase peste iarna la frigidere, au venit si astazi in scuarul Catedralei. Acestia spera ca din banii obtnuiti sa acopere macar o parte din cheltuieli - VIDEO

Cozi uriase s-au format si astazi in scuarul catedralei, acolo unde mai multi agricultori au venit sa-si comercializeze roada pe care nu au reusit sa o vanda toamna. Oamenii spun ca ca preturile sunt mai mici ca la piata, iar calitatea fructelor este mai buna.

„La piata sunt mai scumpe. Am venit pentru prune. Imi pare rau de cei care au muncit foarte mult, iar preturile sunt mici.”

„Am luat struguri. Foarte ieftina. Am uat doua lazi de struguri si o sa ii impartim cu rudele, prietenii, colegii de serviciu.”

„Am luat o lada de strguri. E foarte buna si dulce. Totusi de catre autoritati trebuiesc sustinuti producatorii, nu doar de oameni la targuri mici.”

Producatorii au venit cu acelasi gand, sa scape de marfa pe care au tinut pana acum in frigidere. Nicolae Stefan a venit de la Criuleni cu peste 400 de lazi de struguri. Barbatul spune ca a fost si saptamana trecuta, insa nu a reusit sa-si vanda toata roada ramasa.

Nicolae STEFAN, AGRICULTOR: „Duminica am vandut si nu ajuns struguri, acum am luat mai mult. Mai avem aproape 60 de tone, am mai vandut, dar totusi mai este. Scapare e sa o vindem pentru vin cu 1 leu si 30 de bani sau cat o fi.”

Iar Doina Carhan a adus cu ea peste doua tone de prune uscate. Desi vinde un kilogram cu 25 de lei, femeia spune ca banii incasati nu acopera cheltuielile pe care le-a avut toamna.

Doina CARHAN: „Prune am uscat primul an din cauza situatiei din tara, nu am reusit sa o realizam in starea ei proaspata, le-am uscat de nevoie si ne bucuramca o vindem oamenilor.”



Cozi uriase s-au format si tarabele cu mere. Venit de la nord, Victor Gonta a vandut aproape 5 tone pana la miezul zilei.

Victor GONTA, AGRICULTOR: „Nu stiu ce vom face. Avem in jur de 300-400 de tone. Avem si mere uscate 30 de saci la vanzare. Se vinde bine, la oameni le place.”

Potrivit organizatorilor, in acest weekend numarul doritorilor sa-si vanda marfa la targul din scuarul Catedralei, s-a dublat comparativ cu weekend-ul trecut.

Mihaela GALUSCA, ORGANIZATOR: „Astazi avem 26 de agricultori dintre care 21 cu struguri, trei cu mere, 2 cu prune si unu agricultor cu mure. Fiecare producator au prezentat cate un certficat de calitate.”

Targul ”Ia Moldova a casa” este organizat al doilea weekend consecutiv de cei de la Klumea.