Agricultorii trag alarma! Din 38 de fabrici de procesare a fructelor au mai ramas 6 - Mold-street.com

"Anul 2018 a aratat ca in cazul sporirii cantitatii de mere...nu avem suficienta piata de desfacere. In momentul cand avem o supraproductie, piete aditionale de desfacere iarasi lipsesc. Si varietatea de soiuri de mere trebuie sa fie adaptata la pietele de desfacere spre care ne orientam", a declarat Iurie Usurelu, secretar general de stat al MADRM, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Producatorilor si Exportatorilor de Fructe - Moldova Fruct.

Din 38 de fabrici au mai ramas 6. Totodata el a mentionat si faptul ca in ultimii ani industria de procesare a fructelor a fost neglijata si acum nu exista suficiente capacitati pentru a procesa recolta.

"De la 38 de fabrici de procesare pe care le-am avut in anul 1989 am ajuns la doar sase. Procesarea productiei agricole ramane a fi o problema majora pentru tara noastra", s-a jeluit oficialul.

