Alegatorii care nu vor merge la vot la sectiile la care sunt inscrisi conform vizei de resedinta nu vor putea vota pe circumscriptiile uninominale.

Iar pentru circumscriptia nationala, dar si pentru referendumul democratilor, alegatorii isi vor putea exercita votul in orice localitate din tara numai daca vor prezenta un certificat. Potrivit CEC, documentul va fi eliberat la sectia de votare din localitatea in care solicitantul isi are viza de resedinta.

Acesta poate fi obtinut la prezentarea actului de identitate, pana pe data de 23 ianuarie, inclusiv si in weekend.