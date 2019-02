Alegatorii care nu vor merge la vot la sectiile la care sunt inscrisi conform vizei de resedinta nu vor putea vota pe circumscriptiile uninominale - VIDEO

Igor BUCATARU, EXPERT PROMO-LEX: “Certificatul pentru drept de vot este un cartonas care se elibereaza la sectia de votare in care ei sunt inscrisi in lista de baza.”

In acest an, pentru prima data, vom avea doua tipuri de astfel de certificate.

Igor BUCATARU, EXPERT PROMO-LEX: “Primul exemplu, este atunci cand eu sunt de la Sangerei si in ziua alegerilor votez la Cimislia, in cazul dat mie imi elibereaza doar un caz de certificat, respectiv certificatul pentru circumscriptia nationala, care imi permite sa votez oriunde de altfel si voi fi inclus intr-o lista suplimentara.”

Iar celalalt certificat poate fi utilizat atunci cand nu puteti vota la sectia in care aveti viza de resedinta si intentionati sa va exercitati dreptul la vot in alta, din aceeasi circumscriptie.

Igor BUCATARU, EXPERT PROMO-LEX: “In cazul in care eu sunt din Sangerei si voi vota intr-o localitate rurala din raion, care este din aceeasi circumscriptie uninominala, eu voi primi atat certificatul pentru circumscriptia nationala, cat si uninominala.”

Certificatul cu drept de vot poate fi obtinut pana pe data de 23 februarie, inclusiv in week-end.

Igor BUCATARU, EXPERT PROMO-LEX: “De la 4 februarie incoace noi deja am putea sa ne ducem dupa ele./ Important este ca cetateanul cand se duce sa aiba cu dansul buletinul de identitate, fisa de insotire si pe loc deja va completa un formular de cerere, adica lucrul asta poate sa dureze un timp scurt, pe loc i se elibereaza.”

Studentii care nu au viza de resedinta in localitatea in care invata, nu au nevoie de un astfel de certificat, ei pot vota cu actul de identitate si carnetul de student. Si in acest caz, ei o vor putea face doar pe circumscriptia nationala. Cei care insa sunt cazati in camine vor putea sa isi exercite dreptul la vot si pe cea uninominala.

Igor BUCATARU, EXPERT PROMO-LEX: “Alta situatie in cazul in care ei au resedinta respectiva ei vor putea vota deja cu ambele buletine aici in Chisinau.”

Persoanele care vor fi internate in spital in ziua alegerilor, vor solicita urna mobila printr-o cerere.

Igor BUCATARU, EXPERT PROMO-LEX: “In conditiile in care ei nu au domiciliu in circumscriptia respectiva, regula va fi aceeasi, ei vor putea sa voteze doar pe circumscriptia uninominala.”

Aceeasi regula se aplica si pentru cei din penitenciare. Potrivit CEC, la alegerile trecute au fost solicitate circa 18 mii de certificate cu drept de vot, iar aproximativ 36 de mii de persoane au solicitat urna mobila. Alegerile parlamentare vor avea loc la data de 24 februarie. In acest an este prima data cand deputatii vor fi alesi prin sistemul de vot mixt. Astfel, 50 de deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar 51 pe circumscriptii uninominale.