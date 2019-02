Alexandru Machedon scrie ca a fost intoxicat cu mercur si prezinta rezultatele analizelor: "Eu, copiii, sotia si tatal sotiei am fost supusi unui atac bine organizat. Cineva intentionat a incercat sa ne otraveasca" - FOTO

Alexandru MACHEDON: "Confirm ca eu, copiii, sotia si tatal sotiei am fost supusi unui atac bine organizat: am fost otraviti cu un mix de metale toxice, inclusiv mercurul. Mercurul este o substanta non-radioactiva, dar este cea mai toxica de pe planeta noastra.

Totul a inceput in timpul campaniei prezidentiale din 2016 si a protestelor din 2016 si 2017, cand simteam stari continue de oboseala, ameteala, dureri de cap… Credeam ca sunt stari normale in urma evenimentelor stresante in care eram implicat, insa si ceilalti membri ai familiei mele - sotia si cei trei copii - aveau simptome asemanatoare.

Am fost la mai multe consultatii. Medicii nu intelegeau ce se intimpla. Cei mai multi imi recomandau sa ma odihnesc mai mult si sa-mi schimb modul de viata. Timp de jumatate de an, am facut zeci de analize. Pana la urma am ajuns sa fac si testele pentru depistarea metalelor grele in organism.

Cand am primit rezultatele, am trait un soc profund, pot spune socul vietii mele: am aflat ca suntem cu totii intoxicati cu mercur si alte metale stranii, iar cel mai dureros lucru a fost ca nivelul mercurului in sangele sotiei, copilasilor mei si tatalui sotiei era marit de 3-5 ori, iar al meu de 8 ori.

Am dat aceste analize la Centru Diagnostic German din Chisinau, ulterior in Ucraina si Germania si, de fiecare data medicii ne spuneau ca exista o cantitate supramarita de metale grele cu provenienta inexplicabila si nenaturala. Acest fapt demonstreaza ca cineva intentionat a incercat sa ne otraveasca, sa ne distruga.

Aceste metale toxice isi fac efectul in timp, actioneaza asupra sistemului nervos si a mai multor organe; ele sunt greu depistatabile, doar cu ajutorul analizelor speciale.

Prin aceste metode mafiote, au incercat sa ma omoare nu doar pe mine, ci si pe cei mai apropiati oameni, au incercat sa asasineze toata familia mea. E un mod absolut banditesc si criminal; doar un om cu o minte bolnava ar putea face asa ceva.

Eu nu sunt genul de persoana care sa se victimizeze - insa am decis ca voi depune maximum de efortul ca acesti criminali care i-au otravit pe copiii mei sa raspunda pentru aceasta tentativa de crima.

Astfel, am mers la Bruxelles si la mai multe ambasade unde am informat diplomatii europeni si americani despre un asemenea precedent de neacceptat de a intimida persoanele ce lupta pentru un viitor luminos in Moldova.

Acum mai multe cazuri au fost facute publice si de Andrei Nastase, si Maia Sandu din ingrijorare ca dupa alegeri sa nu fie folosite aceleasi metode de intimidare si chiar tentative de omor.

Este inacceptabil ca oamenii care lupta cu mafia sa traiasca mereu cu frica ca cineva ar putea sa le puna mercur in mancare sau in casa. Aceste cazuri demonstreaza cat de murdare sunt metodele actualei guvernari, aceste cazuri demonstreaza ca trebuie sa luptam impotriva celor care vor doar rau acestui popor si acestui stat.

Tentativa de asasinat ne arata disperarea acestor jeguri de oameni, care se tem ca vor pierde puterea si, odata cu ea, averile furate. Cei care au incercat sa ne omoare vor plati pentru aceasta. Vor ajunge in puscarie, acolo unde le e locul! Zilele lor de libertate sunt numarate; locuitorii Moldovei nu mai accepta sa fie furati, mintiti si intimidati.

Ei doresc sa ne distruga pe toti si sa omoare tot ce avem mai drag, dar noi in continuare vom merge inainte! Daca ne omoara, sa murim in picioare!Nu vom ingenunchea!"

Alexandru Machedon a facut publice si rezultatele testelor:

Acum cateva zile, Maia Sandu si Andrei Nastaseau spus ca au fost otraviti cu mercur. Ei ar fi descoperit acest lucru, in urma unor investigatii medicale si dau vina pe democrati. Sunt acuzatii nefondate, se apara cei de la PD.