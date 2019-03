Alexandru Slusari sustine ca ar fi fost telefonat de catre o persoana care are legaturi cu PD chiar in prima zi dupa alegeri: „ M-a telefonat un cunoscut vechi cu care nu am vorbit de cativa ani si a solicitat sa ne intalnim”

Dupa ce ieri membrul ACUM, Igor Munteanu a declarat in cadrul emisiunii InPROfunzime ca Alexandru Slusari a fost telefonat de cineva, astazi l-am contactat pe cel vizat pentru a afla mai multe detalii.

Potrivit lui, persoana care l-a contactat telefonic ar avea legaturi cu PD.

Alexandru Slusari, VICEPRESEDINTE PPDA: „In prima zi dupa alegeri am facut o postare publica. Adica, eu am curmat aceasta practica. Nu stiu care a fost scopul discutiei, nici nu am ajuns sa discutam despre asta. M-a telefonat un cunoscut vechi cu care nu am vorbit de cativa ani si a solicitat sa ne intalnim, ca sa discutam pe un subiect foarte important, care nu se discuta prin telefon. Eu am inchis telefonul si dpa asta, pentru a curma din start aceasta practica vicioasa, am postat un mesaj in care am spus sa nu piarda timpul si sa nu ma abordeze cu astfel de subiecte. Am spus daca au ceva de spus sa-mi spuna public. -Dar puteti sa ne spuneti cine va telefonat? Nu-i nici dintr-o formatiune, dar stiu ca el are ceva tangente cu PD, nu-i membru, dar are ceva legaturi.”

Vicepresedintele PPDA a evitat sa spuna numele persoanei care l-a contactat.

Democratii inca nu au venit cu o reactie referitor la cele spuse de membrul PPDA.