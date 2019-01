Doi candidati la parlamentare, ambii condamnati de prima instanta, au mentiuni diferite in certificatele de integritate. Cum arata documentele lui Sor si Bogatico - FOTO

In actul lui Victor Bogatico, primarul orasului Rascani, care a depus actele pentru circumscriptia de acolo este indicat ca acesta este vizat intr-un dosar penal. In timp ce primarul degrevat de la Orhei, Ilan Sor, are certificatul nepatat. Sor este condamnat de prima instanta in dosarul fraudelor de la BEM. Serviciul de presa al ANI nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne explica situatia.