Amnistia pentru migrantii din Moldova aflati in Rusia, care au incalcat regimul de sedere pe teritoriul tarii, a intrat in vigoare

Intamplator sau nu, interdictia de a intra in Federatia Rusa va fi anulata daca cetatenii moldoveni vor parasi tara exact in perioada in care in Moldova vor avea loc alegerile parlamentare, adica pana pe 24 februarie. Din aproximativ 600 de mii de cetateni ai tarii noastre, care locuiesc sau muncesc in Rusia, aproximativ jumatate au incalcat regimul migratiei. Potrivit legislatie ruse, cei care incalca perioada de sedere permisa pe teritoriul rus, sunt deportati.