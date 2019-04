ANALIZA// Cetatenia moldoveneasca si riscul unui paradis fiscal in coasta UE - Anticoruptie.md

Cadrul se repetă aproape identic. Câteva zeci de persoane – jurnalişti, oameni de afaceri, oficiali locali – sunt adunaţi în mai multe săli de conferinţă elegante. Se discută, se prezintă slide-uri frumos colorate. Lucrurile se întâmplă cam la fel, pe rând, în Hong Kong sau oraşe din China continentală: Shenzen, Beijing, Shanghai, Qindao.

Sfârşitul lunii martie a fost astfel aglomerat, dar intens, pentru mai mulţi oficiali moldoveni care au participat, în Asia, la prezentarea programului guvernamental de dobândire a cetăţeniei moldoveneşti prin investiţie, se arată într-o analiză a portalului Sinopsis.info.ro, afiliat Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

Astfel de programe, cunoscute şi sub numele de ”golden visa” se întâlnesc şi în alte ţări, inclusiv europene, dar sunt în general destul de controversate. În R. Moldova însă, după cum vom vedea în continuare, sunt mai multe riscuri aferente.

Să nu uităm, programul ”Moldova, perla Europei moderne”- care a debutat în noiembrie în Emiratele Arabe Unite – continuă luna aceasta cu prezentări la Zurich, Bangkok, Manila, Singapore şi Ho Chi Min (Vietnam).

Moldova, ce fel de paradis?

Cu un viitor incert în ceea ce priveşte drumul european început în urmă cu o decadă, Republica Moldova se află din nou într-un moment de cotitură. Aflat într-o regiune de confluenţă a intereselor UE şi Rusiei, Chişinăul a pendulat în cei 28 de ani de indepedenţă între o politică favorabilă Estului sau Vestului, lucru ce s-a tranformat adesea într-un război geopolitic mut, la umbra căruia s-a dezvoltat mai degrabă o economie gri şi incertă.

Ultimul semn de întrebare din zona economică este dacă R. Moldova se va transforma în cel mai nou paradis fiscal al Europei, unul mai degrabă netransparent, cu multe conexiuni în lumea rusească şi cea din Orient. Asta în condiţiile în care, conform programului prezentat mai sus, oricine are 250.000 de euro pentru investiţii sau direct 100.000 de euro poate dobândi cetăţenia R. Moldova.

Iniţial, Guvernul a pus la dispoziţie 5.000 de locuri în acest program pentru titulari. Aceştia mai pot aduce până la trei sau patru membri ai familiei contra unor costuri aferente de circa alte 15.000 de euro de persoană. Zonele-ţintă pentru aceste vânzări sunt Orientul Mijlociu şi China, dar programul este deschis oricărui cetăţean al lumii.

Analiştii politici şi economici trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte tendinţele periculoase legate de modul în care guvernanţii de la Chişinău vor să facă rost de bani la buget şi se arată mai degrabă sceptici în legătură cu plus valoarea acestui program de „vize de aur”.

"Pentru ca să evaluăm impactul acestei legi trebuie mai întâi să răspundem la întrebarea: cine ar avea nevoie de cetăţenia Republicii Moldova? Moldova nu este o ţară din paradis, iar din exterior are o imagine de cea mai săracă ţară din Europa, cea mai coruptă, cu un conflict îngheţat creat şi gestionat de Rusia. Credeţi că oameni de bună credinţă ar sta la coadă ca să ia cetăţenia Moldovei?”, spune directorul de programe al think tank-ului „Expert-Grup” de la Chişinău, Sergiu Gaibu.

Între 2011 şi 2014, R. Moldova a trecut prin celebrul „furt al miliardului”, o ”afacere” încă neclară care a sărăcit bugetul de stat cu un miliard de dolari, bani furaţi din sistemul bancar. Incidentul echivala la acea dată cu sustragerea a 15% din PIB-ul ţării. Furtul a fost convertit ulterior în datorie de stat ce urmează a fi achitată pe o perioadă de 25 de ani.

Cu toate acestea, deşi schemele şi numele celor implicaţi în jaf au fost indicate în rapoartele companiei de investigaţii financiare internaţionale „Kroll”, autorităţile nu au întreprins aproape nimic pentru identificarea şi pedepsirea vinovaţilor, dar mai ales pentru recuperarea prejudiciului.

Mai mult, R. Moldova a fost implicată masiv prin companii şi sistemul judecătoresc corupt în schema „Landromatului rusesc” prin care grupări ale crimei organizate din Rusia au spălat peste 20 de miliarde de dolari între 2012 şi 2014.

Saga aventurii cu „vize de aur"

Programul de vânzare a cetăţeniei moldoveneşti a luat amploare, imediat după ce Executivul de la Chişinău ”a ars” aproape toate podurile cu Uniunea Europeană, în momentul anulării alegerilor pentru Primăria Chişinăului la începutului lunii iunie 2018, câştigate de unul dintre liderii opoziţiei, Andrei Năstase.

Atunci, UE a început gradual să aplice sancţiuni care au mers până la suspendarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Chişinăului, chiar înaintea pregătirilor pentru alegerile parlamentare.

Astfel, pe 11 iulie 2018, Ministerul Economiei de la Chişinău semna un contract cu consorţiul de companii MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd şi Henley&Partners International Ltd.

Oficialii moldoveni nu s-au ferit să prezinte programul ca pe o formă de salvare a economiei moldoveneşti. „Cetăţenia pentru investiţii este o formă care se aplică în mai multe state, precum Letonia, Malta, Cipru, Canada, Australia şi altele. Guvernul Republicii Moldova a elaborat acest instrument având la bază bunele practici internaţionale şi contând pe identificarea unui partener bun, de încredere, cu experienţă internaţională. Acum, când partenerul a fost identificat, semnăm contractul cu încrederea că în următorii cinci ani volumul investiţiilor va atinge o valoare cumulativă de 1,3 miliarde de euro. Republica Moldova trebuie să fie foarte activă în atragerea investiţiilor”, puncta atunci ministrul moldovean al Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

Dar tot în aceeaşi zi, pe 11 iulie 2018, jurnaliştii portalului maltez St. Lucia News au scris că MIC Holding LLC este acronimul pentru Moldovan Investment Company (MIC), companie cu sediul în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Doar două săptămâni mai târziu, pe 26 iulie, Parlamentul de la Chişinău adopta o controversată reformă fiscală care conţinea prevederi legate de amnistierea fiscală. Acest pachet de legi, ce ar fi trebuit să stimuleze economia, a legiferat în subsidiar şi dobândirea cetăţeniei R. Moldova în condiţii dubioase.

Au fost create astfel 5.000 de cetăţenii ce pot fi acordate contra sumei de 100.000 de euro în Fondul de dezvoltare durabilă sau contra investirii a cel puţin 250.000 de euro într-un domeniu strategic de activitate. Mai mult, în forma iniţială, Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) nu i se permitea să cerceteze în prealabil aplicaţiile la cetăţeniile moldoveneşti.

Ca tabloul să fie complet, numele aplicanţilor nu va fi publicat în Monitorul Oficial şi vor rămâne secrete, fapt ce ridică mari semne de întrebare privind transparenţa acestui program.

Reacţii dure din OccidentCritici din partea partenerilor şi donatorilor occidentali ai R. Moldova nu au întârziat să apară imediat după lansarea acestui pachet legislativ.



„Legea adoptată astăzi, în grabă şi în mod netransparent, odată aplicată, ar putea duce la o încălcare a acestor angajamente şi să fie incompatibilă în raport cu reformele în derulare privind consolidarea statului de drept, combaterea corupţiei, spălarea banilor, crima organizată şi îmbunătăţirea mediului de afaceri. Ne aşteptăm ca autorităţile din Republica Moldova să înceteze procesul de adoptare a acestei legi şi să o aducă în conformitate cu standardele internaţionale”, declara în ziua adoptării pachetului legislativ ambasadorul UE la Chişinău, Peter Michalko.

La fel, Ambasada SUA la Chişinău îşi exprima dezacordul faţă de „adoptarea legislaţiei care va diminua capacitatea Moldovei de a combate spălarea banilor”.

„Legea privind declaraţia voluntară şi stimularea fiscală (numită şi legea amnistierii capitalului) legitimează furtul şi corupţia şi va dăuna climatului de afaceri al Republicii Moldova […] cetăţenii moldoveni au suferit destul consecinţele unor delicte financiare majore. Infractorii trebuie pedepsiţi, nu recompensaţi. Oamenii din Moldova merită mai mult”, scria şi Ambasada SUA în R. Moldova pe pagina sa de Facebook.

Interese convergente în Orientul Mijlociu

În ultimii ani, presa de investigaţie de la Chişinău a scris despre interesele unor puternici oameni de afaceri din domeniul agriculturii în zona Emiratelor Arabe Unite. De altfel, o ambasadă a R. Moldova în această ţară a fost deschisă în luna mai 2018.

Câteva exemple. În ultima declaraţie de avere a liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, Emiratele Arabe Unite figurează ca ţara unde acesta desfăşoară o serie de afaceri.

De această zonă se mai leagă şi numele lui Vaja Jhashi, om de afaceri cu triplă cetăţenie – rusă, americană şi moldoveanească –, cel care deţine compania Trans-Oil. De altfel, acesta a fost cel care l-a consiliat neoficial pe premierul Pavel Filip în stabilirea unor relaţii politico-economice cu oficialii din Dubai.

Numele lui Vaja Jhasi a apărut în presa din România, atunci când a cumpărat o mare parte a afacerii Comcereal de la milionarul român Adrian Porumboiu. Ulterior, acesta a pasat afacerea companiei Babylon Overseas cu sediul în Sharjah, Emiratele Arabe Unite.

Această ţară a devenit în ultimii ani un magnet pentru afaceriştii din toată lumea care îşi doresc un control cât mai lejer din partea statului unde îşi desfăşoară activitatea.

În martie 2019, UE a actualizat lista neagră a jurisdicţiilor fiscale necooperante (citeşte paradisuri fiscale), incluzând aici şi Emiratele Arabe Unite, o ţară în care scandalurile legate de „bani negri” au ţinut capul de afiş în ultimii ani, inclusiv prin schema de spălare a nu mai puţin de 434 milioane de dolari americani în cadrul schemei cunoscute drept „Landromatul rusesc” care a totalizat o sumă de peste 20 de miliarde de dolari.

„Lista UE a paradisurilor fiscale este un real succes european. Are un efect răsunator asupra transparenţei şi echităţii fiscale la nivel mondial. Datorită procesului de listare, zeci de ţări au eliminat regimurile fiscale dăunătoare şi s-au aliniat la standardele internaţionale privind transparenţa şi impozitarea echitabilă. Țările care nu s-au conformat au fost incluse pe lista neagră şi vor trebui să suporte consecinţele care decurg din aceasta. Ridicăm ştacheta bunei guvernanţe fiscale la nivel mondial si reducem posibilităţile de abuz fiscal”, declara Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă.

Cu toate aceastea, deşi au existat scandaluri financiare în această ţară, legate de bani negri, guvernul de la Chişinău şi-a aprofundat relaţiile cu Emiratele Arabe Unite, iar prima destinaţie pentru „vizele de aur” moldoveneşti a fost tocmai această ţară.

Asta pentru că o delegaţie a R. Moldova lansa, pe 5 noiembrie 2018, „Programul de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova prin investiţie” în cadrul Conferinţei Globale a Reşedinţei şi Cetăţeniei, care s-a desfăşurat în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

CITESTE MAI DEPARTE PE: anticoruptie.md