Anatol Matasaru, autorul mai multor proteste din capitala, a avut castig de cauza la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului. Instanta a decis ca statul nostru este obligat sa-i achite activistului doua mii de euro - VIDEO

Hotararea a fost luata in cazul protestului din ianuarie 2013, cand Matasaru a adus sculpturi in forma unui organ genital, in fata sediului procuraturii.

Ulterior, el a fost invinuit de huliganism si condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare. Nu este prima data cand Anatol Matasaru s-a adresat la CEDO si a castigat. Dupa ce in 2008 a fost retinut si tinut in detentie timp de 6 ore in urma unui protest, el a primit despagubiri de 8 mii de euro.