Andrei Nastase a revenit din Germania. Ce spune despre declaratiile socialistilor: "Pozitionarea PSRM coincide cu interesul lui Plahotniuc"

Maia SANDU, DEPUTAT PAS: "Acestia nu sunt sinceri nici cu propriii alegatori, stiind foarte bine ca atunci cand tara este controlata de o tara de hoti, aceste promisiuni nu pot fi realizate."

Andrei NASTSE, DEPUTAT PPDA: "ACUM a luat act de pozitionarea PSRM. Am vazut cu totii ca invitatia noastra anterioara facuta deputatilor a fost respinsa. Le-am trimis invitatia la o discutie publica cu privire la continutul unor legi.

Vorbim despre pachetul de dezoligarhizare, vorbim despre mai multe comisii la achitarea furtului miliardului. Pozitionarea PSRM coincide cu interesul lui Plahotniuc.

Ei au ales sa respinga aceasta invitatie, din pacate, un partid care are cel mai mare numar de mandate in RM a ales o agenda alta decat cea propusa in campania electorala, au ales agenda lui Plahotniuc. PSRM promoveaza cele 2 optiuni ale lui Vlad Plahotniuc si anume alegeri anticipate pe acest sistem de vot. Acum solicita in regim de urgenta reluarea sedintei parlamentului, intrerupta in mod arbitrar, ilegal. Partidele sa-si declare deschis care sunt optiunile lor in continuare."

PSRM a anuntat astazi intr-o conferinta de presa ca nu va sustine guvernul minoritar, propus de ACUM.