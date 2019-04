Andrei Nastase, alaturi de fiica si sotia sa, in Germania: "Nu stiu daca ma voi intoarce vreodata la Chisinau" - VIDEO

Andrei NASTASE, DEPUTAT PPDA: "Suntem in Germania. Aflandu-ma in momentul de fata pentru cateva ore, pentru ca nu stiu cand va fi momentul cand ma intorc la Chisinau si nici macar nu stiu daca ma voi intoarce vreodata, pentru ca de multe ori cind ies in lumea civilizata ma gandesc dar oare mai merita sa ma intorc acolo? De ce sa nu raman langa familia copiii mei, sa stau langa ei? De ce mi-ar fi trebuit mie de 9 ani incoace sa intru in razboi cu un criminal.

Din 2010 de cand am intrat in acest razboi am atentionat organizatiile internationale ca se intampla lucruri grave la Chisinau. Cel mai grav lucru era punerea stapanirii pe presa din RM.

Oriunde v-ati afla ganditi-va la voi si imaginati-va ce s-ar intampla daca i-ati spune lui Plahotniuc ca este un criminal. Va spun eu ce s-ar intampla. Tot Facebook-ul ar fi plin de minciuni, iar familia dvs. ar fi urmarita.

Politicienii vulnerabili ajunsi in RM sunt santajati. Marea mojoritate dintre cei care au ajuns acum in parlament sunt santajati. De cine? De Plahotniuc care detine controlul asupra procurorului.

[...]

"Aici este Germania, cata liniste, cata frumusete, ce om teafar la minte s-ar mai intoarce in alte parti... stiti probabil un nebun care-si iubeste foarte mult tara si poporul.

De ce dupa data de 24 februarie nu se mai da hrisca, orez, "tusonka"? O doamna imi spune ca il uraste pe Plahotniuc si pe Sor, dar in conditiile in care are pensia 1300 de lei, i-au mai dat 600 de lei de Craciun si asteapta Pastele sa mai primeasca 600 de lei.

Spuneti-mi cum am ajuns noi, un popor atat de harnic dupa 30-40 de ani de munca sa fim tartati in acest hal. Sa ni se dea o pensie de cacao si din cand in cand cate o pomana.

Uitati-va cum traiesc oamenii aici. In liniste, dar noi ce facem acolo? Subzistam domnilor. S-a furat la aceste alegeri, blocul ACUM a acumulat nu mai putin decat 40%, dar de ce nu am iesit cu totii, de ce nu am iesit mai multi?

Cum e sa ajungi in libertate si pana la urma sa fii nevoit sa te intorci in inchisoarea... Din pacare RM a fost transformata de Vlad Plahotniuc intr-o inchisoare."