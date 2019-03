Andrei Nastase: "Blocul ACUM ramane unitar, asa va actiona si in parlament, indiferent de formule”

Andrei NASTASE, COPRESEDINTE BLOCUL ACUM: " De ce as bate cumva la usa lui, il vreau la puscarie pe Plahotniuc. Noi nu comunicam cu mafia. Ei spun ca am facut agitatie electorala, ca am chemat oamenii sa voteze. Au demonstrat ca sunt niste agramanti. Este o sfidare a bunului simt, protestam impotriva criminalului Plahotniuc. Ei sfideaza inteligenta oamenilor nostri."

Andrei NASTASE, COPRESEDINTE BLOCUL ACUM: " Ei au o coalitie care functioneaza de mult timp, inca din 24 aprilie 2016, ei functioneaza ca ceasul. Avem angajamente intre doua partide DA si PAS suntem copresedinti ai ACUM, si avem angajamente fata de oameni, nu am avut ceva de ascuns, noi facem executarea ceea ce ne-am asumat."

Andrei NASTASE, COPRESEDINTE BLOCUL ACUM: "Am luptat pentru unitate, asta facem impreuna cu Maia Sandu si cu colegii de la ACUM. Vom analiza din punctul de vedere al interesului cetateanului. Nimeni nu merge acolo in parlament ca sa avem masina la scara, nu este o preocucpare de baza. Blocul ACUM ramane unitar, asa va actiona si in parlament, indiferent de formule ACUM ramane unitar. Tara noastra este capturata. Secretarul general al Consiliului Europei, a spus ca suntem pe margine de prapastie"