Andrei Nastase ii raspunde lui Mihai Ghimpu, dupa ce liberalul i-a zis sa-i ceara scuze pentru ca l-a numit complicele lui Plahotniuc la furtul miliardului

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: "Eu despre asta vorbesc in toata ziua. Despre implicarea hotilor in furtul miliardului, in spalatoria mafiei rusesti. Mihai Ghimpu este un politician de sub un procent, el s-a sinucis politic de foarte multa vreme. Demnitate, onoare? Eu nu dau nici 30 de arginti, 30 de banuti pe onoarea si demnitatea lui Ghimpu. Ghimpu, Plahotniuc, Leanca, Sor sau altii nu ne pot opri din drumul nostru spre libertate."



