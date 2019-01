Andrei Nastase, invitat astazi la dezbaterile de la PRO TV. Profilul candidatului blocului ACUM pe circumscriptia uninominala 33 - moldovacurata.md

Potrivit moldovacurata.md, Andrei Năstase s-a lansat, oficial, în politică pe 13 decembrie 2015, odată cu alegerea sa în funcţia de preşedinte al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” (PPDA), apărut în aceeaşi zi prin preluarea şi redenumirea Partidului Forţa Poporului.

La noul partid au aderat majoritatea liderilor Platformei Civice „Demnitate şi Adevăr”, apărută cu un an mai devreme, în februarie 2015. Platforma Civică şi, mai târziu, partidul condus de Năstase, a organizat mai multe proteste antiguvernamentale la Chişinău în perioada 2015 - 2016.

Andrei Năstase nu a participat la alegerile prezidenţiale din 2016, atunci când s-a retras în favoarea Maiei Sandu. Ulterior, în cadrul alegerile locale anticipate din 2018, Andrei Năstase a fost candidatul comun al PPDA, al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) şi al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu. Deşi a reuşit să câştige alegerile, Năstase nu a obţinut mandatul de primar, după ce judecătoarea Rodica Berdilo, confirmată de alţi magistraţi din instanţele superioare, a decis invalidarea alegerilor, pe motiv că acesta ar fi făcut agitaţie electorală în ziua alegerilor. În cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, Andrei Năstase candidează pe listele Blocului „ACUM”, format din PAS şi PPDA şi susţinut de PLDM, dar şi în circumscripţia uninominală nr. 33, care cuprinde mai multe suburbii ale Chişinăului.

Integritatea în declararea averii şi intereselor personale

Andrei Năstase locuieşte într-o casă la sol din or. Codru, mun. Chişinău. Oficial, conform datelor cadastrale, imobilul valorează 2,23 milioane de lei şi are o suprafaţă de 156 m.p., fiind dat în exploatare în 2014. Casa este însă înregistrată pe numele mamei sale, Anna, de 79 de ani, care locuieşte în satul ei de baştină, Mândreşti, Teleneşti. Deşi înregistrată pe numele mamei, Năstase a trecut casa în declaraţiile de avere prezentate organelor abilitate în timpul campaniilor electorale în care a participat.

„Când am început să-mi construiesc casa, era o perioadă foarte tulbure, când m-am luat la luptă cu acest regim care, pe de o parte, îşi zicea pro-european, iar pe de altă parte, jefuia oamenii, îi deposeda de afaceri. Atunci am zis că, dacă ies în spaţiul public şi mă bat cu ei, atunci trebuie să mă protejez. N-am făcut nimic altceva decât să mă protejez şi mi-am protejat ceea ce aveam mai scump – casa familiei mele. Eu ţin foarte mult la casa părintească, la casa familiei pe care eu împreună cu soţia şi cu copiii mei am reuşit s-o avem. Dacă aş fi fost un angajat la stat, dacă aş fi trăit din banii primiţi de la stat, ar fi trebuit să dau socoteală – ce fac cu casa mea, cu banii mei. Dar atâta timp cât eu mi-am adus banii acasă, toţi banii pe care i-am făcut în străinătate, nu i-am dus în off-shore-uri, şi după 12 ani de trăit într-un cămin studenţesc era absolut firesc să pot să am o casă, o masă, un loc în care să pot trăi cu familia mea”, a explicat Năstase de ce a înscris casa pe numele mamei sale pensionare.

Deşi în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate depusă în 2016 la Comisia Electorală Centrală (CEC), dar şi în declaraţia de avere şi interese depusă la CEC în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, liderul PPDA indica 10 construcţii la categoria „case de locuit”, informaţie intens mediatizată la instituţiile de presă afiliate Partidului Democrat din Moldova (detalii AICI şi AICI), în realitate, Năstase este proprietarul sau co-proprietarul a doar 3 case, celelalte 7 fiind construcţii accesorii şi anexe.

Astfel, pe lângă casa de la Codru, în care locuieşte, Năstase este şi proprietarul casei părinteşti de la Mândreşti, care i-a fost lăsată drept moştenire cu toate anexele.

De asemenea, familia lui Năstase a primit drept moştenire 2/3 din casa părinţilor soţiei sale, din Bubuieci, mun. Chişinău. Alături, pe aceeaşi stradă, soţii Năstase mai deţin două terenuri pentru construcţii: unul de 25 de ari, cumpărat în 2010 de la mama soţiei politicianului, şi altul cu suprafaţa de 14 ari. Soţii Andrei şi Angela Năstase au în proprietate şi un apartament de 32 m.p. în sectorul Botanica, dar şi două terenuri extravilane la Durleşti, mun. Chişinău.

În declaraţia pe proprie răspundere depusă în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, Andrei Năstase a indicat faptul că, în ultimii doi ani, nu a avut venituri oficiale. În schimb, soţia sa, care locuieşte împreună cu copiii familiei Năstase în Germania, a avut un venit anual de aproape 68 de mii de euro (1,33 milioane de lei) de la o companie germană, în declaraţie nefiindu-i indicat numele.

De asemenea, în bugetul familiei Năstase au mai intrat 14,04 mii de euro (300 de mii de lei) sub formă de indemnizaţii pentru copiii minori, dar şi 35 de mii de euro (700 de mii de lei) obţinuţi în urma vânzării unui automobil de model Mercedes S350.

Andrei Năstase mai declară nouă terenuri, o casă de locuit în or. Codru, un apartament şi mai multe bunuri imobile primite drept moştenire în s. Mândreşti, r. Teleneşti. Acesta declară un singur automobil, un Nissan Maxima, fabricat în 2004 şi cumpărat în 2005.

„Toată avuţia mea este una pe care am căpătat-o pe căi licite, muncind în R. Moldova şi în străinătate, astfel încât să nu am de dat socoteală absolut nimănui. N-am lucrat la stat, n-am lucrat în administraţia publică locală sau centrală, nu am avut banul public la discreţia mea. Dimpotrivă, am lucrat de dimineaţă până seara apărând drepturile omului acasă şi în străinătate”, a declarat Năstase pentru ZdG la începutul campaniei electorale din primăvara anului 2018.

Până a intra în politică, Năstase, care este jurist de profesie, a fost procuror, până în 2000, apoi vicedirector la Air Moldova. În 2002 a devenit avocat, meserie pe care a practicat-o până la implicarea sa în politică. Năstase a fost unul dintre avocaţii oamenilor de afaceri Viorel şi Victor Țopa, condamnaţi la închisoare în R. Moldova, dar care s-au refugiat în Germania.

Victor Țopa, proprietarul postului Jurnal TV, este şi naşul de cununie al lui Andrei Năstase.

„Da, sunt finul lui Victor Țopa. L-am cunoscut în 1998, iar în 1999 mi-a devenit naş de cununie. De atunci, suntem într-o relaţie foarte bună. Nu sunt însă dependent de el nici de altcineva. Mă ghidez de propriile principii. Victor şi Viorel Țopa sunt însă doar victime ale regimului şi nu sunt nici pe departe oamenii pe care-i prezintă o parte din presă”, declara, anterior, Andrei Năstase pentru ZdG.

Tot ZdG constata anterior că, încă de la fondarea Platformei Civice „Demnitate şi Adevăr”, acţiunile acesteia s-au bucurat de o promovare intensă la postul Jurnal TV, care aparţine lui Victor Țopa.

La fel, de o reflectare pozitivă la Jurnal TV s-a bucurat şi PPDA, inclusiv în campania electorală din primăvara anului 2018, pentru funcţia de primar al mun. Chişinău, acolo unde Andrei Năstase a fost candidat. În cel de-al doilea raport de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile locale noi din 20 mai 2018, elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent, se spune că, în perioada 28 aprilie – 4 mai 2018, „Jurnal TV a reflectat imparţial toate evenimentele de presă organizate de concurenţi. În acelaşi timp, în alte ştiri cu caracter electoral, se observă defavorizarea candidatei independente Silvia Radu şi favorizarea candidatului PPDA/PAS/PLDM, Andrei Năstase”.

Integritatea în exercitarea funcţiilor publice şi/sau de partid

Rise Moldova a scris în campania electorală din 2016, atunci când Andrei Năstase a candidat pentru funcţia de preşedinte al R. Moldova (s-a retras ulterior în favoarea Maiei Sandu) că acesta a lucrat mai puţin de trei ani într-o instituţie publică. Pe 22 august 1997 el a fost angajat la Procuratura de transport din Chişinău. Iniţial, ca ajutor-interimar, apoi ca ajutor al procurorului de transport. Despre activitatea sa în această funcţie nu se ştiu prea multe, notau jurnaliştii. Într-un răspuns transmis solicitării RISE Moldova, Procuratura Generală preciza că „în arhivă au fost identificate unele acte întocmite de către ajutorul procurorului de transport Andrei Năstase, privind controalele efectuate asupra mai multor aspecte ale activităţii întreprinderilor din domeniul aviaţiei civile, inclusiv la întreprinderea de stat Air Moldova”.

Procuratura Generală: Deşi, ca urmare a controalelor, au fost stabilite un şir de derogări în activitatea Air Moldova (aflată în subordinea Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile (ASAC), condusă la acea dată de Victor Țopa – n.r.), nu au fost întreprinse actele de reacţionare de procuror pe măsura încălcărilor depistate, nota Rise Moldova, cu referire la răspunsul PG.

„Am acceptat oferta Air Moldova pentru că era de perspectivă, cu investiţii străine foarte mari. Este pură speculaţie că plecarea mea este legată de controalele la Air Moldova sau la ASAC şi dosare iniţiate contra lui Victor Țopa. Eu nu am emis nicio ordonanţă pe numele lui Țopa şi nu am fost implicat în dosarele intentate de procuratură contra lui. De fapt abia în 2002, regimul comunist a pornit mai multe dosare contra lui Victor Țopa”, declara Andrei Năstase, pentru aceeaşi sursă.

Tot Rise Moldova nota că de numele lui Andrei Năstase sunt legate şi o serie de tranzacţii financiare făcute de companii offshore, care au intrat în vizorul anchetatorilor.

Potrivit unei anchete derulate de autorităţile din Moldova privind o serie de transferuri efectuate în conturi din Moldova de compania Aero Flight Limited din Gibraltar, mama lui Andrei, Anna Năstase, a primit suma de 101.000 de euro în conturile de la două bănci din Moldova. Alte 1,37 milioane lei au intrat apoi în conturile ei de la firma Euroleasing (sub forma „rambursare a împrumutului”), iar alţi 3,35 milioane lei au fost depuşi de Andrei Năstase.

În perioada 2009-2012, Andrei Năstase ar fi retras din conturile mamei sale, pe care le gestiona în baza unei procuri, suma de 5,66 milioane lei.

La fel s-a întâmplat şi în cazul soacrei prezidenţiabilului Năstase, Maria Brăileanu, care a primit de la compania Aero Flight Limited în conturile bancare 96.000 de euro, iar de la Euroleasing – suma de 408.548 lei, la care s-au adăugat depuneri în numerar de 50.000 de euro de la Andrei Năstase.

Ulterior, în baza unei procuri, Andrei Năstase a retras sumele respective din conturile soacrei sale.

Andrei NĂSTASE: „Nu au fost niciodată cinci milioane de lei. Au fost doar 200.000 de euro, jumătate pe conturile mamei, iar alta pe cel al soacrei. Sunt plata pentru serviciile prestate companiei Aero Flight Limited. E o firmă din străinătate, dar cui aparţine nu ştiu. Banii au fost puşi pe conturi. Totul a fost legal. Or astfel de transferuri sunt verificate de CNA. Cât despre Euroleasing, apoi eu am scos de pe conturile de la bancă banii primiţi de la Aero Flight şi i-am dat acestei firme pentru că oferea dobândă mai mare. Acolo, director era Vladimir, fratele lui Victor Țopa. Sunt aceiaşi bani primiţi de la Aero, dar convertiţi în lei”, declara acesta pentru Rise Moldova.

Cazier judiciar

Nu există informaţii despre antecedente penale sau contravenţionale a candidatului.

În luna mai 2018, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Procuratura Generală (PG), întrebate de Ziarul de Gardă au menţionat că Andrei Năstase nu are dosare penale deschise pe numele său. „Andrei Năstase nu are nicio calitate procesual-penală în vreun dosar intentat de CNA”, preciza CNA. „Procuratura nu are în gestiune o cauză penală intentată pe numele lui Andrei Năstase”, anunţa PG.