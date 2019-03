Andrian Candu: "Am fi fost dispusi sa oferit blocului ACUM conducerea viitorului guvern, inclusiv functia de prim-ministru" - VIDEO

Andrian CANDU: "Chiar daca PD are mai multe mandate in parlament decat ACUM, am fi fost dispusi sa oferim blocului ACUM conducerea viitorului guvern, inclusiv functia de prim-ministru. Am fi discutat despre programul nostru de guvernare, dar si despre subiectele de interes ale blocului ACUM.





Nu este vorba de faptul ca ne plac foarte mult colegii din ACUM, nu este vorba ca ii apreciem mai mult decat ne apreciaza ei pe noi. In politica mai putin se vorbeste despre dragoste, dar mai mult despre interesul pe care il avem fata de cetateni.





Luand in considerare programele electorale ale PD si ACUM, impreuna cu ACUM am fi gasit anumite compromisuri. In contextul acestei oferte, consiliul executiv a decis sa facem o noua invitatie adresata iarasi colegilor de la ACUM pe care ii asteptam sa discutam pentru a gasi acele solutii pentru tara si daca aceasta invitatie nu va fi invitatie nici de aceasta data, atunci, la inceputul saptamanii viitoare ne vom intruni din nou si vom decide care sunt urmatoarele actiuni."