Andrian Candu nu va participa la parlamentare pe circumscriptii. Acesta si-a numarat realizarile din cei patru ani de activitate si a explicat de ce Otilia Dragutanu a ajuns pe lista democratilor - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI RM: „Otilia Dragutanu este cunoscuta intr-un anumit cerc, ca nefiind sotia guvernatorului, are afaceri, promoveaza antreprenoriatul intre femei.”

Andrian Candu spune ca Otilia Dragutanu nu are carnet de partid si ca includerea ei in lista nu are nicio treaba cu activitatea sotului sau la BNM in perioada furtului miliardului. Cat despre faptul ca aceasta nu raspunde la telefon, seful legislativului crede ca antreprenoarea are nevoie de timp pentru a se obisnui cu presa.

In ceea ce tine de propria cadidatura, demnitarul spune ca ii este suficient locul pe lista nationala, dar chiar si aceasta poate oricand suferi modificari pana pe data de 24 februarie. Asa ca, sustine Candu, si persoanele ca Valentina Stratan sau Marian Lupu ar putea ajunge printre candidati.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI RM: „Nu cunosc sa se pregateasca vreo functie pentru Marian Lupu, dar sunt discutii.”

Andrian Candu spune ca nu il deranjeaza o eventuala coalitie intre democrati si blocul ACUM, dupa parlamentare, desi PAS si PPDA ar putea fi acuzate de tradare de patrie in contextul raportului comisiei parlamentare de ancheta in privinta fundatiei Open Dialog. Astazi, Candu a respins acuzatiile ca el insusi ar fi redactat acel raport de pe laptopul sau.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI RM: „Eu l-am primit in forma electronica din partea comisiei si l-am redirectionat pentru traducere. Asta e singura mea participare in acest proces, restul sunt speculatii si manipulare.”

Declaratiile au fost facute la o conferinta de presa organizata de legislativ cu ocazia expirarii celor patru ani de mandat. Printre altele, presedintele Parlamentului a raspuns si la nedumeririle create de numirea a trei noi magistrati, apropiati PD-ului, la Curtea Constitutionala: Raisa Apolschi, Artur Resetnicov si Corneliu Gurin.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI RM: „De cand la CC se numesc judecatorii pe alte criterii decat profesionalism si politic?/De ce am facut-o acum? Deoarece unul si-a dat demisia, iar noi vrem o curte functionala, mai ales in contextul electoral pentru validarea alegerilor.”

In cei patru ani de mandat au avut loc 173 de sedinte, in care s-au aprobat 900 de legi si alte 327 de hotarari.