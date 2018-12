Andrian Candu se amuza pe intentia socialistilor si a comunistilor de a boicota referendumul din 24 februarie:" Daca bomboana nu-i a mea, nu-mi mai place“

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Ma amuza pozitia socialistilor, deoarece din cate cunoastem conducerea acestui partid sustinea ideea de reducere a nr de deputati in Parlament. Vorba aia, daca bomboana nu-i a mea, nu-mi mai place.“

Comunistii si socialistii au spus ca nu vor indemna oamenii sa iasa sa raspunda la intrebarile democratilor. Ieri, Igor Dodon declara ca democratii ar trebui sa mai includa o intrebare in buletin, cea de a interzice deputatilor sa migreze de la o fractiune la alta. In conditiile in care PD a ajuns astazi sa aiba 42 de deputati, desi intrase in legislativ dupa alegerile din 2014 cu doar 14.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Propunerea mea ca sa includa la referendum un subiect important ce tine de interzicerea trecerii deputatilor dintr-o fractiune in alta, migratia politica.”

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “- Cum vedeti aceasta propunere, indemn? - Cinica, deoarece dumnealui singur e un migrant si traseist politic, plecand din PCRM si dand la o parte fosta conducere a PSRM.”

Pe 24 februarie alegatorii vor fi pusi in fata a patru buletine electorale. Moldovenii isi vor alege nu doar deputatii, dar vor raspunde si la doua intrebari ale democratilor: daca isi doresc reducerea numarului de demnitari in legislativ si daca sunt de acord sa poata retrage oricand mandatul unuia dintre ei.