Anna Odobescu va reprezenta Moldova la Eurovision in acest an. Tanara a acumulat punctajul maxim in urma finalei de aseara si va merge la Tel Aviv cu piesa Stay - VIDEO

Din cei zece participanti calificati in finala de aseara, Anna Odobescu a fost desemnata favorita. Tanara in varsta de 27 de ani a acumulat 22 de puncte in finala- 12 din partea juriului si 10 de la public.

Desi initial, finala nationala trebuia sa aiba loc vineri, din motive necunoscute deocamdata, participantii au urcat pe scena ieri, cand au fost comemorati ostasii cazuti pe campul de lupta in timpul razboiului de pe Nistru. Acest fapt a starnit indignarea internautilor care i-au criticat dur pe organizatorii concursului.

Cineva a scris pe facebook ca persoana responsabila de organizarea Eurovisionului din acest an, trebuie sa fie demisa in timp ce altii s-au intrebat cum a fost posibil ca evenimentul sa fie desfasurat intr-o zi de doliu national pentru tara noastra. Organizatorii nu au reactionat deocamdata. Euroision Song Contest 2019 va vaea loc in Israel, dupa ce Netta Bazilai a castigat editia de anul trecut.

Marea finala se va desfasura pe data de 18 mai. Moldova va evolua in a doua semifinala a concursului, impreuna cu Romania si Rusia si va iesi pe scena a cincea. Concursul Eurovision se afla a 64-a editie.