ANRE nu va mai stabili o limita de pret la carburanti. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a votat noua metodologie de calcul. Benzinariile vor calcula preturile si le vor afisa atunci cand vor considera necesar - VIDEO

"Unanim, eu va felicit domnilor agenti economici si asteptam lucruri concrete.”

Imediat ce documentul va fi publicat in Monitorul Oficial, operatorii nu vor mai avea de respectat an plafon al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica, asa ca pana acum. Petrolistii vor stabili singuri tarifele in baza cotatiilor medii Plats, recalculate in lei moldovenesti.

Andrei ADAM, SEF DEPARTAMENT LICENTIERE SI CONTROL AL ACTIVITATILOR LICENTIATE, ANRE: - "Formarea preturilor reiesind din consumul si cheltuielile aferente activitatii de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere principale, la care se aplica o rentabilitate anuala ce nu poate depasi 10 la suta.”

Feyruz ISAYEV, DIRECTOR GENERAL AL UNEI COMPANII PETROLIERE: "Daca modificarea intra in vigoare, noi suntem gata in una-doua zile sa coboram preturile, ca ele sa fie mai mici decat cele afisate astazi."

Daca profitul depaseste cota de 10 la suta anual, petrolistii risca sa ramana fara licenta, se spune in document.

Veaceslav UNTILA, DIRECTORUL GENERAL AL ANRE: "Sa aveti mare grija cand calculati aceasta rentabilitate ca noi suntem un stat agrar. Astazi in Europa motorina e mai scumpa ca benzina. Sa nu ajungem in situatia in care sa intervenim cu parghiile pe care le are ANRE.”

Pana acum, preturile la petrol erau plafonate de ANRE, initial o data la doua saptamani, apoi, o data la trei luni. Parlamentul a decis ca institutia sa nu mai reglementeze aceste tarife, dupa scandalul iscat la inceputul verii lui 2018, cand soferii au iesit in strada si au protestat pentru ca au crescut simtitor preturile la benzina si motorina.

Eugen CARPOV, DIRECTOR ANRE: "Aceasta concurenta trebuie sa fie vizibila si pe panouri. Daca vor exista situatii cand toate companiile vor aplica aceleasi preturi cum este situatia pana in prezent, atunci probabil vom fi nevoiti sa revenim la deciziile pe care le adoptam.”

Pana in 2016, de cand au inceput sa fie plafonate preturile, exista o metodologie de calcul asemanatoare cu cea adoptata astazi, iar petrolistii, la fel ca si de acum inainte – isi stabileau singuri preturile la panouri.

S-a renuntat atunci la acea metoda pentru ca la un moment dat, toti operatorii fixau tarife identice, dand de inteles ca existau intelegeri de cartel intre ei.

Specialistii spun ca nici nu trebuia sa se renunte la procedura de dinaintea plafonarii si dau vina pe Consiliul Concurentei care nu si-ar fi facut treaba atunci.