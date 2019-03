Aparat de aer conditionat, frigider, seif si un scaun confortabil. Asa este dotat biroul fiecarui deputat in Parlament. Membrii PAS au intrat pentru prima oara in cabinetele lor - VIDEO

Aparat de aer conditionat, frigider, seif si un scaun confortabil. Asa este dotat biroul fiecarui deputat in Parlament. Membrii PAS au intrat astazi pentru prima oara in cabinetele lor si spun ca inteleg acum de ce parlamentarii refuza sa plece de la putere. In fata camerelor, politicienii proaspat instalati in fotolii ne-au asigurat ca nu se vor tine mortis de ele, asa cum ar fi facut-o predecesorii lor.