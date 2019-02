Aplica la proiectul Incluziunea digitala rurala al Fundatiei Orange Moldova - VIDEO

20 de seturi de echipamente, fiecare a cate 2 laptopuri, o imprimanta, un proiector si o masa mobila pentru proiector sunt oferite de Fundatia Orange Moldova, in baza de concurs, in cadrul proiectului Incluziunea digitala rurala. In competitie se pot inscrie gimnaziile si liceele din zonele rurale cu un numar de cel putin 250 de elevi.