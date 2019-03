Aproape toti trecatorii aveau astazi bratele pline cu buchete pentru mame, sotii, sau colege de munca. Unii vanzatorii recunosc ca au profitat de ocazie si au cam marit preturile - VIDEO

Inca de dimineata la pietile de flori erau deja randuri. Unii cumparatori ne-au spus ca au cumparat buchetele de azi, ca sa scape de aceasta grija maine.

„Sotii mele, bunicai. Cumpara mai devreme. -Si undele le veti ascunde? - In alt apartament.- Intreb, trebuie in apa sa le pun, imi spun ca in apa cu zahar.”

Altii insa au luat flori ca sa-si felicite colegele de munca in ajun, asa cum maine este zi libera pentru bugetari.

„O sa ma vada nevasta, ce o sa zica. - Nu-i nimic o sa-i duci alt buchet. Pentru colege de la serviciu, 12.”

„Am doua prietene lucreaza la magazin pentru ele.”

Totusi cele mai multe buchete se pare ca vor fi daruite femeilor tot de femei.

„Mai multe flori au fost cumparate de femei.”

„Pentru mama mea, vreau sa-i trimit.”

„Pentru mama, pentru prietena. Foarte scump, 110 lei. Mimoza este o floare de primavara.”

„De ce asa de scump, sunt aduse din Georgia. 500 de lei kg.”

Unii vanzatori recunosc ca au marit preturile in ajun de 8 martie. Cumparatorii nu prea fac economii cand vine vorba de aceasta sarbatoare, spun ei.

„Cu 5, 10 lei.”

Pentru cei care au vrut sa plateasca mai putin, comerciantii au avut alternative. Ecaterina Ciuperca a venit de la Calarasi cu buchete din flori uscate, iar nora sa cu viorele.

Unii comercianti au scos in vanzare flori din boabe de cafea sau din baloane.