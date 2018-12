Aproape un cartier intreg din centrul capitalei a fost amenajat pentru confortul si securitatea liderul PD, Vladimir Plahotniuc. In apropiere de apartamentul sau se afla si sediile institutiilor pe care le conduce - VIDEO

Intr-un timp destul de scurt liderul PD, si-a adunat o parte din proprietati pe o singura strada. Initial acesta avea doar apartamentul pe strada Bulgara, dupa care anul trecut sediul Partidului a fost mutat in apropiere, pe Strada Armeneasca. Tot aici si-a adus si fundatia de caritate dar si asociatia de business pe care o conduce. Motivele, raman de banuit, spune unul dintre autorii investigatiei RISE.

Nicolae CUSCHEVICI, JURNALIST RISE: “In mod firesc e comodidatate, in al doilea rand securitatea, reesind de la toata epopeea cu atentatul nu stiu cat e de adevarat, ceea ce e aici e opusul la fost sa resedinta, aici totul e mai inchis."

Regiunea s-a tranformat in fortareata democratilor scriu jurnalistilor RISE. Asfaltul de pe trotuar a fost inlocuit, toate caile de acces spre sediul partidului au fost blocate de piloni si bariere, iar parcarea masinilor este interzisa in zona. Regiunea s-a tranformat in fortareata democratilor scriu jurnalistilor RISE.

Nicolae CUSCHEVICI, JURNALIST RISE: “Reiesind din toate masurile de securitate luate de ei. Au fost facute mai multe drumuri de acces directe.”

“Drumul care duce spre sediul partidului este blocat de poarta inalta.”

Cate un echipaj de la Inspectoratul National de Patrulare se afla non stop atat langa sediul partidui, cat si in apropierea blocului in care locuieste liderului PD.

“care e motivul? La chemare.”

Odata cu venirea democratilor in zona, au fost evacuate Judecatoria Centru unde erau adusi detinutii, procuratura pentru combaterea criminalitatii organizate si cauze speciale, cateva institutii dar si mai multi agenti economici. Intre timp a inceput sa fie reparata cladirea, din fata sediului, care va gazdui Procuratura Generala.

Nicolae CUSCHEVICI, JURNALIST RISE: “Facand abstractie ce se intampla, nu e o idee rea sa aduca procurorii aici, la modul care s-a facut.”

Teritoriul democratilor care se intindea pe 27 ari, a fost largit cu inca trei, cumparati de la primarie cu un milion de lei. Schimbarii s-au facut si la Pretura Centru in fata careia a fost amenajat un scuar.

Cei care trec pe acolo spun ca zona a devenit mult mai curata. Totusi unii considera ca desi schimbarile se vad, acestea sunt doar pentru democrati.

Purtatorul de cuvant al democratilor nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta investigatia RISE.