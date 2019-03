Ar fi posibila formarea unei aliante PD - PSRM, in cazul in care ACUM refuza din nou invitatia democratilor? Ce spune Andrian Candu - VIDEO

Andrian CANDU: "Nu exista astfel de discutii la ora actuala, nu s-a discutat astfel de subiect la ora actuala. Tot ce s-a discutat este in privinta negocierilor cu ACUM.

Daca am fi fost rezervati in dialog sau sa punem emotiile inaintea intereselor tarii, nu am fi facut nici-o incercare. Inainte de alegeri ACUM au spus ca nu vor face alianta cu PD, in acelasi timp, PD are o experienta bogata politica.

Emotiile electorale sunt emotii, dar responsabilitatea guvernarii demostreaza ca interesele trebuie sa fie in fata. Daca colegii de la ACUM au o responsabilitate vor depasi emotiile si vor veni la dialog. In cazul in care ACUM refuza din nou, PD se va intruni si va lua decizii. Nu am discutat daca vom face sau nu coalitii cu PSRM."