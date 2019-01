Are trei copii moldoveni, el insa de mai bine de doi ani nu poate obtine permis de sedere in tara noastra. Este istoria unui cetatean libanez stabilit de zece ani in Moldova - VIDEO

El Abbound Hatem a venit in tara noastra in 2001 in calitate de turist. S-a indragostit de o moldoveanca, cu care ulterior s-a casatorit in Liban. Cu sotia si cei doi fii s-au mutat in 2009 in Moldova, unde acesta a obtinut permis de sedere pentru un an, iar mai apoi inca pentru trei.

Intre timp, a divortat, iar odata cu asta permisul de sedere nu i-a mai fost prelungit. Pana in 2016 a stat in tara in baza azilului politic.

El Abbound HATEM: „Mi-a spus de la Birou, noi o sa va alungam din tara. Nu pot sa traiesc in frica. Nu am nici miloane, am numai familia. O sa pierd tot ce am mai important.”

A incercat, din nou, sa obtina permis de sedere, insa a primit refuz din partea Biroului de Migratie.

El Abbound HATEM: „A venit refuzul, din alte motive. Atunci am dat in judecata si am castigat prima intanta. Am castigat in 2016. 05:10-”Am primit ca ei au dat la Apel. A trecut aproape doi ani. 05:55-’Am pierdut la apel.”

Anul trecut barbatul si-a format o alta familie cu o moldoveanca, iar impreuna au o fetita. Relatia nu o poate oficializa pentru ca nu are documente.

El Abbound HATEM: „Trei copii, nu inteleg cum poate sa refuze dreptul meu de sedere.” (3607) 06:20-”Nu vreau ceva mai sus de lege. Dupa lege am dreptate, am castigat prima instanta. Am dreptul sa stau si sa am grija de copii. Eu vreau sa ma casatoresc, dati-mi documente sa fie legal.”

Libanezul mai spune ca nici nu poate munci legal ca sa-si intretina copiii.

El Abbound HATEM: „In Moldova cine oficial e greu sa creasca un copil, dar va dati seama fara nici un document. Viata dau la copii, nu doar doua mii de lei cum a spus judecata. E tragedie adevarata. Nu pot sa lucrez, nu ma pot angaja, nu pot trimite bani la copii oficial, nu pot sa imi cumpar masina. Eu lucrez la negru.”

El Abbound Hatem spune ca intre timp casa lui a devenit Moldova, pentru ca aici si-a intemeiat o familie, insa isi vede cu greu viitorul in asemenea conditii.

El Abbound HATEM: „Nu pot sa imi imaginez un viitor. Problema e mult psihica, ma chinui foarte mult. Nu sunt in pace. In orice moment pot pierde familia, nu am nici un document. Am inceput sa facem aici viitor. Ramanem in Moldova.”

Spune ca a incercat sa ajunga si la presedinte, insa pana acum nu a fost primit.

El Abbound HATEM: „Rugaminte la presedinte, la Ministrul de Justitie, la prim-ministru, la ministru de interne. Asta nu e justitie. Tata are trei copii, vrea sa aiba grija de ei, dar nu poate din cauza documentelor.”

Fosta sotie a scris nenumarate cereri in care precizeaza ca barbatul isi indeplineste obligatiunile de tata. Sefa Biroului de Migratie si Azil ne-a spus ca va ridica dosarul acestuia si ne va explica ulterior de ce barbatul nu primeste permis de sedere.