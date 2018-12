Asa arata acum apartamentul, din blocul de la Rascani, in care s-a produs explozia - GALERIE FOTO

Si in alte 9 apartamente, care au fost cele mai afectate de deflagratie, inca mai au loc lucrari de reparatie. Asa ca, deocamdata, proprietarii nu pot reveni la casele lor.

Asa arata acum apartamentul in care s-a produs explozia.

Explozia a avut loc la inceputul lunii octombrie. In urma deflagaratiei, care s-a produs in urma unei scurgeri de gaze, 5 persoane si-au pierdut viata, printre care si proprietara apartamentului care a sarit in aer.