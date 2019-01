Asa cum cere traditia, de Boboteaza temerarii s-au scaldat in apele reci. Dupa ce s-au scufundat in lac, localnicii din Chetrosu au gatit frigarui si au baut vin fiert: "Hai noroc" - VIDEO

Asa cum cere traditia, de Boboteaza temerarii s-au scaldat in apele reci. La Soroca, zeci de oameni s-au scufundat in raul Nistru, ritual care aminteste de botezul lui Isus in apele Iordanului. Iar la Chetrosu, localnicii au veni pe lac cu vin fiert si frigarui.