Asa cum ne-a obisnuit la fiecare aniversare, site-ul perfecte.md a dat aseara o petrecere savuroasa. Gazdele si invitatii au marcat in felul acesta sapte ani de cand sunt uniti de stiri... colorate - VIDEO

Un local select din capitala, oameni frumosi din lumea mondena, bauturi rafinate si atmosfera de cinci stele - au fost ingredientele care au facut din petrecerea data de perfecte.md un eveniment gratios.

Atmosfera aniversarii de 7 ani a fost completata de muzica urbana a celor de la 7 Klase.

”Sa fiti mereu de sapte stele, fetele sa fie sapte minuni ale lumii.”

Iar oaspetii au putut admira o colectie impresionanta de paltoane si blanuri.

Dress code-ul petrecerii a fost in nuante living coral, culoarea anului 2019.

Cleopatra STRATAN, INTERPRETA: ”Culoarea asta imi place foarte mult. Nu a fost greu pentru mine. Cand am aflat ca dress codeul e colorat, am zis ca asta e despre mine.”

Coral a imbracat si gazda evenimentului, Silvia Petrov, care a purtat o superba rochie cu accente de negru. Prezentatoarea PRO TV recunoaste ca in fata publicului s-a simtit mai bine chiar decat in fata camerelor. Iar despre site-ul perfecte.md, spune ca unele titluri de stiri publicate i s-au intiparit in memorie.

Silvia PETROV, PREZENTATOARE PRO TV: -”Publicul ma energizeaza, imi da aripi si ma inspira. 01:45 A trait cosmarul vietii, s-a dezgolit in fata aparatelor foto, goala in propria bucatarie.”

Invitatii spun ca site-ul le-a fost aproape in cele mai speciale momente din viata lor.

Elena JAVELEA, INTERPRETA: -”Mi-a ramas in memorie ca voi mereu ma felicitati cu ziua mea de nastere. Asa ma simt de bine. Uneori persoanele apropiate uita, iar voi - nu.”

Diana BRESCAN, INTERPRETA: “Noi artistii suntem alaturi de voi, va urmarim. Cand perfecte.md scrie ceva, este Diana Brescan, trebuie sa vad ce este. Ma suna prietenii si zic uite am vazut o stire despre tine.”

Fie ca s-au trezit cu stiri care i-au laudat sau criticat, sustinut sau certat, vedetele de la noi spun ca perfecte.md este site-ul care ii informeaza.

”Multi cititori fideli, pentru ca fidelitatea e ce ne lipseste uneori. Cat mai multi oameni fericiti.”

Lia TABURCEANU, INTERPRETA:-”Va doresc succes si sa aveti teme de discutie.”

-”Este o echipa profesionista. Cum se exprima este ceva deosebit. Aflu multe lucruri noi.”

Petrecerea a culminat cu un moment dulce – un tort savuros in nunate de coral. Site-ul perfecte.md a fost fondat in 2012. Intre timp acesta s-a pozitionat in topul celor mai accesate surse de informare on-line.

Cititorii pot afla despre cele mai noi tendinte in moda sau pot primi sfaturi de frumusete, sanatate si sport, iar gospodinele gasesc cele mai delicoase retete culinare.