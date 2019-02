"Asa stau lucrurile in sate, dar ei se lauda cu au drumuri bune in Moldova." Un liberal l-a provocat pe democratul Sergiu Sarbu sa mearga pe drumul de la el din sat: "Sa vada cum se duc copiii la scoala" - VIDEO

Ion PURICE, MEMBRU PL: "Vreau sa-i fac o provocare domnului Sergiu Sarbu care tot se lauda ca avem drumuri bune in Moldova, sa vedem noi daca el are indrazneala sa mearga pe asemenea drumuri si sa mai inteleaga cum merg copiii la gradinita si la scoala alaturi de parintii lor. Sa vedem daca au indrazneala sa mearga pe asemenea drumuri bune in Moldova. Iata cam asa stau lucrurile in sate, dar ei se lauda cu au drumuri bune in Moldova."

Totul, dupa ce Sergiu Sarbu s-a filmat mergand calare pe un cal si spunand ca drumul este foarte bun.

VEZI SI: Democratii cauta drumurile bune reparate in cradul proiectului cu aceeasi denumire lansat de ei ca sa demonstreze ca ele nu sunt chiar atat de rele

Acum cateva zile, democratul s-a filmat intr-un alt filmulet in care a dat asigurari ca drumurile reparte in cadrul programului "Drumuri bune" sunt calitative. Iar acum doua zile, vicepresedintele PD, Vladimir Cebotari spunea ca este absolut normal ca dupa topirea zapezii drumurile sa nu mai fie atat de bune.

Acesta sustine ca nu toate drumurile despre care s-a scris pe retelele de socializare ca au ajuns intr-o stare deplorabila, au fost renovate in cadrul proiectului lansat de democrati. Chiar si ininte sa cada zapada oamenii au postat imagini in care au vorbit despre faptul ca lucrarile s-ar fi facut necalitativ.

In luna iulie un locuitor din Varvareuca, Floresti a observat ca stratul de asflat, asternut cu o grosime de mai putin de 2 cm se farama cu usurinta.

Nici asfaltul asternut intr-o localitate din raionul Rascani nu a rezistat mult. Aceste imagini au fost surpinse la cateva luni de la repartia drumului.

Proiectul Drumuri bune pentru Moldova a fost anuntat anul trecut de catre liderul PD, Vlad Plahotniuc. In 2018, in cadrul programului s-au reparat 1200 de km de drum pentru care s-au cheltuit aproximativ 1,6 miliarde de lei, alocati din bugetul de stat.