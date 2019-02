A inceput tiparirea buletinelor de vot pentru referendumul organizat de democrati. Primele sunt scoase la tipar cele pentru diaspora - VIDEO

Asa vor arata cele doua buletinele de vot pentru referendum. In fata membrilor de la CEC, a observatorilor, a celor de la SIS, dar si a jurnalistilor, primul buletin a fost scos de sub tipar. Unul va fi de culoare galbena, iar altul - bej. Membrii CEC au ales nuantele si au semnat buletinul care a iesit de culoarea potrivita.

Alina RUSSU, PRESEDINTA CEC: “Prima intrebare care este supusa consultarii pe partea de reducere a mandatelor in Parlament este pe culoare galbena, iar a doua intrebare pe culoare bej.”



Un astfel de buletin de vot costa 13 bani.





Alina RUSSU, PRESEDINTA CEC: “Pretul contractului, doar pentru buletinele de vot pentru referendum este de circa 134 de mii de lei, ceea ce inseamna ca un buletin de vot ar costa cam 13 bani.”

Directorul tipografiei spune ca in procesul de tiparire a buletinelor sunt implicate pana la 30 de persoane.

Dinu SOROCOVICI, DIRECTORUL TIPOGRAFIEI CENTRALE: “Vor lucra si duminica inclusiv, 24 de ore.”

Iar buletinele vor fi pazite ca ochii din cap, spune seful tipografiei.

Dinu SOROCOVICI, DIRECTORUL TIPOGRAFIEI CENTRALE: “Este foarte securizat. Serviciul Securitate lucreaza non-stop.”

Acest barbat sustine ca lucreaza de 10 ani la tipografie, iar in acest an se va ocupa de taierea buletinele de vot.

Vitalie MORARI, MUNCITOR LA TIPOGRAFIE: “Acum va fi ceva mai special, pentru ca sunt mult mai multe buletine. E prima data cand se intampla asa ceva, va fi mai multa munca si responsabilitate.”

In total, pentru cele 125 de sectii de votare deschise in strainatate, vor fi tiparite 990 600 buletine de vot, dintre care 181 700 - in limba rusa. La alegerile din anul acesta vom avea 4 buletine de vot, cate unul pentru circumscriptia nationala si uninominala si altele 2 pentru fiecare din intrebarile de la refendum. Initiativa de a organiza un referendum a venit la sfarsitul lunii noiembrie de la PD si a fost votata de 53 de parlamentari.