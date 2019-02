Stirea se actualizeaza.





Grigore Vieru s-a nascut la 14 februarie 1935, in satul Pererata. A fost unul dintre organizatorii Marii Adunari Nationale din 27 august 1989. La 16 ianuarie 2009, masina in care se afla poetul s-a izbit violent de un panou publicitar. Grigore Vieru a fost internat in stare grava la spital, iar la 2 zile s-a stins din viata in urma unui stop cardiac.