"Ati fost tot acuzata ca sunteti implicata in furtul miliardului, ce implicare aveti?" Cum raspunde Marina Tauber - VIDEO

Marina TAUBER, DEPUTAT, PARTIDUL SOR: "Eu de mai multe ori am raspuns la aceasta intrebare, inlcusiv si postului ProTV ca nu sunt implicata in furtul miliardului, mersi foarte mult."

Vicepresedintele Partidului Sor, Marina Tauber, a castigat un mandat in parlament pe circumscriptia nr. 19, Ivancea. Tauber a fost aleasa primar in Jora de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii.

Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei. Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.