"Ati venit fara parasolar de aceasta data, intr-o sala de sedinta in care se afla Maia Sandu si Andrei Nastase?" Cum raspunde Marina Tauber

-Ati venit fara parasolar de aceasta data, intr-o sala de sedinta in care se afla Maia Sandu si Andrei Nastase?

Marina TAUBER, DEPUTAT, PARTIDUL SOR: "Ei foarte repede au fugit. Eu cred ca noi toti trebuie sa avem un sentiment de umor si ceea ce a fost facut de mine a fost mai mult sa atragem atentia asupra problemei destul de grave, cand blocul ACUM manipuleaza. A fost o ironie din partea mea si vad ca a atras atentia. Ceea ce tine de parasolar, Andrei Nastase a avut dreptul la replica, dar nimic nu a raspuns. Eu acum tot am dreptul la replica, dar nimeni nu ma asculta."

La prima sedinta a parlamentului deputat Marina Tauber si-a inceput discursul scotind un parasolor si spunand ca vrea sa se apere de membrii blocului ACUM, care s-au plans anterior ca ar fi fost intoxicati cu mercur.

Vicepresedintele Partidului Sor, Marina Tauber, a castigat un mandat in parlament pe circumscriptia nr. 19, Ivancea. Tauber a fost aleasa primar in Jora de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii.

Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei. Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.