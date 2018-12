Caminele studentilor de la medicina arata ca-n povestea despre Harry Potter. Tinerii si-au decorat camerele si balcoanele cu maturi, palarii si ghirlande de sute de metri - VIDEO

Imaginatia unor studenti a depasit orice granite, ca sa puna mana pe marele premiu in competitia dintre camine.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: „Pe langa obisnuitele decoratiuni de Craciun, studentii acestui camin si-au impodobit casa cu elemente caracteristice filmului Harry Potter. Gasim aici scrisorile aduse de bufnite, matura zburatoare, dar si faimoasa palarie vorbitoare.”

Bradul cladit din peste 200 de carti este atractia acestui camin. Cand nu sunt pe post de pom de Craciun, manualele stau pe rafturile din biblioteca universitatii.

Mariana URSU, STUDENTA: „Suportul pe care sta bradul este o cutie mare de cadou. Am vrut sa respectam si tematica Harry Potter si a fost palaria de sus in loc de stea.”

Studentii spun ca munca a fost colosala, au facut cu mana lor peste 350 de lumanari din hartie, 200 de cheite, zeci de palarii si maturi. Chiar daca sunt in plina sesiune, au stat pana dupa miezul noptii pentru a instala decoratiunile.

Laurita GAVRIL, STUDENTA: „Probabil o sa le tinem pana la Pasti, pentru ca s-a depus atat de mult effort, incat mi-ar fi jale sa le scoatem atat de rapid.”

Pentru ca imaginea de basm sa prinda si mai multa culoare, au decorat caminul cu 300 de metri de ghirlande si beculete. Batai de cap le-a dat, insa, instalarea caciulii lui Mos Craciun in exteriorul cladirii.

Vasile IUSCA, STUDENT: „Nimeni din noi nu este electric. Era greu ca pentru prima data sa unim toate cablurile. 01:50 Asteptam pe toti doritorii care vor sa afle atmosfera creata de caminul nr.8 sa vina la noi in ospetie.”

In acest camin insa mirosul de brad proaspat taiat este cel care-ti spune „sarbatori fericite!” chiar de la intrare.

Maria BODRUG, STUDENTA: „Aici am realizat electro cardiograma. Aici sunt reprezentate toate animalutele anului. Pe tavan am atarnat multi fulgi si globulete, in jur de 1500. Trei zile am impodobit caminul.”

Unii au instalat chiar si un semineu, ce-i drept unul decorativ, asa incat sa aduca stilul american in caminul lor. S-au incalzit la foc, urmarind filme traditionale de Craciun, cum ar fi Singur acasa.

Mihail BALAN: „Este tapet, lemn presat, plus detalii pe care le-au facut colegii nostri, cutiile si sania.”

O comisie speciala a colindat fiecare din cele opt camine si le-a oferit cate o nota pentru munca lor.

Gheorghe BURUIANA, PRESEDINTELE ASOCIATIEI STUDENTILOR SI REZIDENTILOR IN MEDICINA: „Se apreciaza exteriorul caminului, intrarea sau holul, cum este amenajat fiecare etaj. M-a surprins tare tematica unor camine si elementele care s-au folosit, calitative, la care s-a muncit.”

Castigatorul va fi anuntat joi. Cei de pe locul intai se vor alege cu 1000 de lei, studentii care vor prinde locul II – 700, iar locul III – 500 de lei. Concursul este la a VII-a editie.