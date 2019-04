Au adunat cartile pe care nu le mai citesc si le-au daruit copiilor. Vorbim despre studentii de la ULIM, care au mers astazi in scuarul Catedralei si le-au impartit adolescentilor care au trecut astazi pe acolo - VIDEO

Impreuna cu colegii sai de la facultatea, Irina a adunat timp de doua saptamani mai mult de 50 de carti, pe care le-a impartit astazi in strada copiilor. Ea spune ca in asa fel vrea sa-i convinga pe cei mici sa renunte la telefoanele mobile.

Irina ODOBESCU, STUDENTA: “Noi am adunat carti pentru mai multe grupuri de varsta. In special enciclopedii, carti care sa-i ajute sa inteleaga ceea ce ii inconjoara.”

Elena-Nicoleta ne-a spus ca ideea i-a aparut in timpul orelor. In librarii cartile sunt cam scumpe, crede tanara, iar copii aleg sa le gaseasca pe internet.

Elena-Nicolea BEJENARU, STUDENTA: “Fiecare copil isi doreste o carte, dar poate nu au bani sufiecienti si posibilitatea de a cumpra carti. Facem un act de caritate din motiv ca este ziua internationala a cartii pentru copii.”

Unii s-au bucurat daruri si ne-au spus ca nu ar schimba niciodata o carte tiparita pe una digitala.

“Eu citesc foarte mult si imi place activitatea, pentru ca te dezvolta. Mie imi plac gartile gen aventura. Imi place ca sunt multe desene in aceasta carte care ne va ajuta sa intelegem mai bine."

“Imi place sa citesc. Imbogatesc vocabularul si aflu in alte carti cum ar trebui sa devin in viata.”

Altii insa nu s-au aratat prea interesati.

“Odata in luna citesc poate maxim una. E plictisitor. Cu telefonul in fiecare zi vreo cinci ore ma joc.”

Profesorii studentilor spun ca prin aceasta actiune au vrut sa readuca in viata copiilor pe prim plan cartea si nu gadgeturile.

Viorica TICU, DECANUL FACULTATII DE RELATII INTERNATIONALE SI STIINTE POLITICE SI JUNALISTICE DE LA ULIM: “Au fost bucurosi cred sa gaseasca o cartulie cred, mai ales ca suntem in era globalizarii, in era digitala. Ne-am ghidat in acelasi timp si de calendarul international al sarbatorilor care sunt consemnate la ONU.”