Au carat toata viata apa cu galetile, iar acum se pot bucura de un apeduct de ultima generatie. Vorbim despre locuitorii din Carpineni, care au fost conectati la un sistem de alimentare cu apa - VIDEO

Larisa Buhna din Caripineni, Hancesti a fost conectata la apeduct acum cateva luni, datorita Proiectului Elvetiei de Apa si Sanitatie in Moldova. Femeia se bucura ca nu mai e nevoita sa mearga cu galeata la fantana, pentru ca apa vine direct de la robinet. Are acum in gospodarie aproape toate conditiile necesare pentru vremurile in care traim, mai lipseste un singur lucru - un sistem centralizat de canalizare.

Larisa BUHNA: “Nu era apa buna, nu era buna de spalat, de baut,o foloseam numai in gospodarie. Acum, de cand am fost conectata la apeduct e foarte bine. Canalizarea sa fi fost centralizata, ar fi fost mai comod, dar asa am construit noi.”

Si Ecaterina spune ca de cand este conectata la apeduct treburile in gospodarie au devenit mai usor de facut. Apa care curge de la robinet este de o calitate foarte buna.

Ecaterina MACOVEI: “Era departe, la vreo 200 de metri aduceam apa, acum apa este pe loc si o pot folosi peste tot si la pregatirea bucatelor, apa este foarte buna.”

Si ea se plange pe faptul ca in lipsa unui sistem de canalizare, apa folosita nu are unde se scurge.

Ecaterina MACOVEI: “Nu avem inca un sistem de canalizare si vrem sa facem aici mai aproape de poarta sa o putem curata. Apa acum care o folosim la spalat o aruncam in gradina.”

Potrivit specialistilor din cadrul Proiectului, peste 2000 de gospodarii, dar si toate institutiile sociale din Carpineni au fost conectate la sistemul de alimentare cu apa.

Corina ANDRONIC, SPECIALIST IN CADRUL PROIECTULUI DE APA SI SANITATIE IN MOLDOVA: “Ca si element definitoriu este ca apa sa fie potabila. S-a ajuns la fiecare locuitor din localitate. Noi am incercat sa punem in practica partea inovativa.”

Din intreaga localitate fara sistem centralizat de apa ramane un singur sector. Initiatorii proiectului spun ca sunt in cautare de surse financiare pentru a extinde apeductul. Oamenii care locuiesc acolo spun ca se descurca pentru ca au fantani in curti, totusi si-ar dori sa nu mai care apa cu galeata.

Primarul din localitate spune ca pentru sistemul de alimentare cu apa a localitatii a fost nevoie de 40 de milioane de lei, insa ar mai fi nevoie de inca 60 de milioane pentru constructia unui sistem de canalizare centralizat.

Ion CARPINEANU, PRIMARUL LOCALITATII CARPINENI: “Un sistem de canalizare din pacate nu avem, nu am reusit sa construim, sa identificam un donator ca sa finantam aceste lucrari.”

Acum, apa utilizata este evacuata contra cost la o statie de epurare din vecinatate. La sistemul de alimentare cu apa au fost conectati peste 8000 de oameni din cei peste 10 mii de locuitori ai localitatii.