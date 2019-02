Au creat un cosmos din piese lego cu roboti care sa indeplineasca misiuni spatiale. Asta a fost misiunea participantilor la concursul First Lego Ligue din acest an, desfasurat in capitala - VIDEO

Au creat un cosmos din piese lego cu roboti care sa indeplineasca misiuni spatiale. Asta a fost misiunea participantilor la concursul First Lego Ligue din acest an, desfasurat in capitala. Fiecare robot construit de micii inventatori trebuia programat in asa fel incat sa repare nave spatiale, sa mute rachete sau sa ajute cosmonautii sa se deplaseze in spatiu.