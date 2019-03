Au dat buzna in oficiul postal din Alexandreni, au santajat casierita si i-au cerut banii. Femeia a reusit sa apese butonul de alarma, iar suspectii au luat-o la fuga

Potrivit politiei, incidentul a avut loc astazi in jurul orei 13:00. Indivizii au intrat in oficiul postal, au santajat angajata de acolo si i-au cerut banii pe care ii are.

Femeia a reusit sa apese butonul de alarma, iar barbatii s-au facut nevazuti. Politia spune ca acestia au reusit sa ia de la casierita in jur de 200 de lei. La scurt timp, faptasii au fost identificati si retinuti.

Politia continua cercetarile pentru a stabili toate circumstantele.