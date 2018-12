Au deschis statii de pompieri cu gandul ca vor avea voluntari care sa lucreze acolo, dar nu peste tot s-au gasit din cei care sa vrea sa faca voluntariat - VIDEO

Postul de Salvatori din localitatea Dubasarii-Vechi a ramas pustiu cu mai bine de 5 ani in urma. Inauntru am gasit doar niste cioburi de sticla si ramasitele unor masini din perioada sovietica.

Cel mai de pret lucru care a mai ramas sunt doua lacate care stapanesc doua usi mari de lemn putred deja. Primarul din localitate ne-a spus ca nu are bani sa plateasca angajatii statiei, asa ca activitatea acesteia a fost sistata.

“ Aici era masina era oameni de serviciu zi si noapte acum absolut nimic, vedeti cum sta. Era un lucru extraordinar. Sase oameni lucaru din sat toti soferi si era ordine.”

Oamenii din sat spun ca ar lucra acolo, insa nu vor sa o faca gratuit.

“ Benzina trebuie, sofer nui trebuie bani trebuie sa finanteze cineva sa aiba oamenii salariu bun si poftim.”

Alta este situatia la Mereni, Anenii Noi. Statia de pompieri de acolo este amplasat chiar in centrul satului, iar 5 voluntari sunt de garda non stop.

Ludmila COLESNIC, PRIMAR MERENI: “ Toti lucratorii care lucreaza la noi sunt voluntari nu lucreaza in baza de salariu, nu sunt remunerati pentru serviciile pe care le presteaza. Sunt in jur de 10 persoane dar mai activi sunt 5.”

Primarita sustine ca statia activeaza de un an, iar pompierii care fac voluntariat au intervenit deja in peste 20 de cazuri. Pana acum aveau in dotare un ZIL vechi, anul acesta insa au primit de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta o autospeciala de mana a doua care pentru ei este ca noua.

Ludmila COLESNIC, PRIMAR MERENI: “ Oamenii se descurca foarte bine vreau sa le multumesc sunt situatii cand la mizul noptii sunt nevoiti sa paraseasca patul cald si sa mearga la interventii, sunt foarte responsabili.”

Responsabilii de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sustin ca misiunea lor este de a acorda suport autoritatilor publice locale pentru a deschide statiile, de gestionarea acestora insa trebuie sa se ocupe primariile din localitati.

Liliana PUSCASU, OFITER DE PRESA IGSU: “ Ar fi foarte bine ca autoritatile publice locale sa se mobilizeze in diverse localitati acolo unde distanta dintre localitate si o unitate de pompieri si salvatori profesionist este indepartat, in asa fel s-ar reduce timpul de raspuns si ar fi prima forta de interventie.”

Potrivit pompierilor proiectul prin care sunt deschise statii de salvatori voluntari in localitatile din tara a inceput in anul 2012 si continua pana in prezent. In total, au fost inaugurate 45, dintre care activeaza 39. Ultima statie care si-a sistat activitatea este cel de la Peresecina care a activat mai putin de un an.

Acum doua saptamani, o familie de acolo a privit neputincioasa cum casa cu doua nivele in care a trait o viata a fost mistruita de flacari pana cand au venit salvatorii din centrul raional. Atunci, primarul din localitate spunea ca are nevoie de 30 de mii de lei lunar ca sa sa intretina statia de pompieri.