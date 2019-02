Au fost invitati in excursie la Orhei Land iar pe drum inapoi, li s-a defectat autocarul, asa ca au trebuit sa astepte altul cateva ore, timp in care stateau afara. I s-a intamplat unui grup de mame cu copii - VIDEO

Din filmuletul postat pe retelele de socializare, pot fi vazuti mai multi adulti si copii care stau noaptea afara langa autocar. Acestia au fost adusi de la Falaseti in excursie la parcul de distractii Orhei Land. Cand trebuiau sa se porneasca inapoi insa autobuzul s-a defectat. Oamenii spun ca au trebuit sa astepte cateva ore in frig, timp in care incercau sa dea de organizatorii excursiei, care nu raspundeau la telefon.

„Au telefoanele inchise.”

Abia dupa cateva ore, acolo a venit un alt autocar, care in cele din urma i-a transportat acasa. Astazi pe pagina de facebook a parcului de distractii a fost publicata o postare prin care administratia acestuia isi cere scuze pentru incident.

In text se precizeaza ca nici conducatorul auto si nici responsabilii de la autocar nu le-ar fi spus ce s-a intamplat pentru ca ei sa intervina. In aceeasi postare este precizat ca firma care a pus la dispozitie transportul va fi actionata in judecata.