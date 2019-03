Au fost perchezitii si la Serviciul Vamal unde au fost retinuti intr-un dosar de coruptie trei angajati, un sef de directie si doi intermediari - VIDEO

Angela STARINSCHI, OFITER DE PRESA CNA: “Pana acum au fost inregistrate 10 masini pentru care s-au platit bani. Ce se va intampla cu soferii care au dat mita? Urmeaza ca anchetatorii sa stabileasca cine sunt.”

De dimineata, ofiterii CNA si procurorii anticoruptie au facut perchezitii la sediul central al Serviciului Vamal si la vama Sculeni. Dupa cateva ore de verificari, acestia au anuntat ca au retinut un sef de directie de la Serviciul Vamal, trei angajati de la Vama Sculeni si doi intermediari.

Ei ar fi luat cate 400 de euro de la soferii masinilor cu numere de inmatriculare straine, care au incalcat termenul de sedere de 180 de zile in tara noastra.

Iar in schimb bifau in sistemul informational iesirea autoturismului din tara, desi vehiculul se afla in continuare in Moldova. Responsabilii de la serviciul vamal spun ca vor porni o ancheta interna.

Cristina RAU, OFITER DE PRESA SERVICIUL VAMAL: “Mentionam ca serviciul vamal va colabora cu organele de ancheta si vor acorda suportul necesar si vor ajuta la elucidarea tutoror circumstantelor.”

Daca functionarii vor fi gasiti vinovati, ei risca pana la 10 ani de inchisoare, amenda si privarea dreptului de a ocupa functii publice. Iar intermediarii s-ar putea alege cu sase ani de puscarie.