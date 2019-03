Au impartit panglici tricolore, au tinut discursuri si au depus flori la monumentul lui Stefan cel Mare. Asa au marcat liberalii, 101 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania - VIDEO

In jurul 12.00, zona din spatele monumentului lui Stefan cel Mare s-a colorat in albastru, galben si rosu. Mai multe drapele ale Romaniei au fost agatate de gardul care desparte scuarul de parc. Liberalii au venit cu flori in maini, iar actiunea lor a inceput cu intonarea imnului Romaniei.

In aceste momente, in spatele lui Chirtoaca si-a facut aparitia un om al strazii, care a fost indemnat de un participant la eveniment sa ocoleasca zona.

Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: “Regimul lui Stalin.”

Iar dupa ce a vorbit despre Stalin, a trecut la Vlad Plahotniuc. Discursul sau s-a incheiat cu critici in adresa actualei guvernari.

Si au fost impartite panglici si insigne tricolore, dar si pliante cu date istorice.

“El isi alege singur evenimentele.”

De la eveniment a lipsit fostul lider PL, Mihai Ghimpu.





Nu au lipst, insa, reprezentantii Partidului National Liberal care au venit cu cateva minute inainte de cei de la PL.

Unii au refuzat sa dea mana cu Dorin Chirtoaca.Chirtoaca si Pavlicenco au si o explicatie de ce partidele unioniste nu au ajuns in Parlament.

Unii dintre care au trecut pe langa monumentul lui Stefan cel Mare au privit sceptic la evenimentul organizat, altii i-au incurajat pe cei care militeaza deschis pentru unire.

“PL vrea sa demonstreze ca nu erste un partid mort.”

Manifestatia a fost organizata cu ocazia implinirii a 101 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, la 27 martie 1918.