Au intrat in casa unui batran, l-au batut cu cruzime si i-au cerut toti banii, iar apoi au mai intrat si in alte gospodarii si au furat bunuri de 78 de mii de lei. Trei barbati din Gagauzia, condamnati la ani grei de puscarie

Totul s-ar fi intamplat in urma cu trei ani. Potrivit procurorilor, cei trei au facut o intelegere intre ei, iar intr-o noapte au intrat in casa unui barbat pe care l-au batut cu cruzime si i-au cerut toti banii.

Tot in aceeasi perioada cei trei au mai intrat si in alte gospodarii din aceeasi localitate si au furat tot felul de bunuri in valoare totala de 78 de mii de lei.

La fel, acestia au mai furat doua arme si munitii.

Acum acestia au fost condamnati la 17 si 18 ani de inchisoare pentru actiunile comise. Sentinta este cu drept de atac.