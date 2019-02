Au parcurs un traseu in forma de inima in numele dragostei. Cativa ciclisti amatori din capitala s-au echipat cu biciclete si dispozitie buna si au pedalat pe strazile capitalei. Cati chilometri au dedicat jumatatilor lor - VIDEO

Andrei spune ca si-a cumparat prima bicicleta acum 10 ani, iar de atunci, ciclismul a devenit o pasiune pentru el. A aflat despre cursa de astazi intamplator si a decis sa o parcurga in numele iubirii ce i-o poarta sotiei sale.

Andrei ARHIRII, BICICLIST: „Am iesit si eu sa desenez inimioara asta.. pentru sotie. Ii transmiteti ceva ? Da te iubesc!”

Tot in numele dragostei a parcurs 32 de kilometri pe bicicleta si Octavian, care spune ca nu si-a vazut iubita de un an.

„Vreau sa-l dedic Alinei, tin la ea foarte mult si o astept acasa.”

Si pentru ca traseul era lung, biciclistii s-au echipat corespunzator.

„Noi toti ne-am imbracat in haine de iarna, speciale pentru bicicleta si in primul si in primul rand casca.”

Organizatorii evenimentul spun ca a devenit deja o traditie ca in luna dragostei sa faca un tur prin oras in forma de inima.

Vsile FOTESCU, PRESEDINTELE CLUBULUI DE CICLISTI AMATORI: „Parcurgem prin toate sectoarele orasului un traseu in forma de inima faculult special multi ani in urma. Si in felul acesta aducem aminte oamenilor ca dragostea a salvat omenirea.”

Si pentru ca in capitala nu prea exista piste pentru biciclisti, participantii cursei au circulat destul de anevoios.

„Mie mi-a fost greu, eu putin ma ocup cu ciclismul. Sunteti printre primii sau printre ultimii ? Undeva la mijloc.”

Evenimentul este la a opta editie si are loc de doua ori pe an- de Valentine’s Day si de Dragobete.